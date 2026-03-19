Una advertencia encendió una nueva alarma en el sistema de salud colombiano. La liquidación de EPS, una medida que sigue generando debate, podría tener efectos más profundos de lo que parece a simple vista. Detrás de esta decisión, distintos actores han comenzado a señalar posibles consecuencias. Asocajas advirtió riesgos que no solo impactarían la estructura del sistema, sino también la atención directa de millones de usuarios. El enfoque actual pone el acento en algo clave: la continuidad de los servicios de salud. Y es allí donde surgen las mayores preocupaciones sobre lo que podría ocurrir si no se toman medidas adecuadas. La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) expresó que la liquidación de EPS en Colombia, sin un plan sólido, no resolvería la crisis estructural del sistema. Por el contrario, podría agravar la atención de millones de pacientes. Uno de los principales riesgos señalados es la posible afectación a más de 12 millones de usuarios, quienes podrían enfrentar interrupciones en sus tratamientos. Esto incluye dificultades para acceder a medicamentos, citas médicas y procedimientos especializados. Además, la redistribución masiva de afiliados a otras entidades podría generar nuevas barreras. La liquidación de EPS implicaría trasladar usuarios a sistemas que, en muchos casos, ya operan con limitaciones. Otro punto clave en el análisis de Asocajas sobre la liquidación de EPS es la capacidad de respuesta de las entidades receptoras. Muchas EPS que continúan activas no tendrían la infraestructura suficiente para asumir un aumento masivo de afiliados. Esto podría traducirse en mayores tiempos de espera, congestión en los servicios y una caída en la calidad de la atención. El sistema de salud colombiano enfrentaría así nuevas presiones operativas. La organización también recordó antecedentes jurídicos, como decisiones del Tribunal Administrativo de Antioquia, que han advertido sobre los riesgos de traslados masivos sin planificación adecuada. Finalmente, Asocajas insistió en que la liquidación de EPS no ataca los problemas estructurales del sistema. Entre ellos, se destacan los desequilibrios financieros y las fallas en la gestión, que requieren soluciones integrales y sostenibles.