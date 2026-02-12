La Alcaldía de El Carmen, en Norte de Santander, anunció un toque de queda ante la alteración del orden público en el casco urbano, atribuida a amenazas de grupos armados ilegales. La medida comenzó a regir el miércoles 11 de febrero a las 6:00 de la tarde. La decisión fue adoptada tras un Consejo de Seguridad en el que participaron la Fuerza Pública, la Personería, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y autoridades departamentales, con el objetivo de salvaguardar la vida e integridad de los habitantes del municipio. Además de la restricción a la movilidad, la administración municipal implementó ley seca y suspendió actividades presenciales en la alcaldía y en instituciones educativas, mientras se mantiene el monitoreo de la situación de seguridad. El toque de queda rige desde las 6:00 p. m. del miércoles 11 de febrero de 2026 hasta las 6:00 a. m. del lunes 16 de febrero de 2026. Durante ese periodo, se restringe la circulación de personas en el casco urbano como medida preventiva frente a posibles riesgos de orden público. El alcalde José Reinel Contreras señaló que la decisión busca proteger a la comunidad ante amenazas de grupos armados con presencia en la zona. La medida será evaluada de manera permanente por las autoridades, de acuerdo con la evolución de la situación en el municipio. La Secretaría de Gobierno confirmó que, en el mismo horario del toque de queda, se aplicará ley seca en todo el municipio. Esto implica la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos hasta la finalización de la medida. Asimismo, la alcaldía suspendió la atención presencial en sus dependencias tanto en la cabecera municipal como en el centro poblado de Guamalito. Los trámites y servicios administrativos se prestarán de forma virtual hasta el lunes 16 de febrero, cuando se prevé retomar la atención normal. La Personería Municipal solicitó la suspensión temporal de clases presenciales hasta el 16 de febrero, activando el modelo de educación en emergencia para que los estudiantes continúen sus actividades académicas desde casa mientras persistan las restricciones. Las autoridades también hicieron un llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada en redes sociales. De igual manera, instaron a los grupos armados a respetar la vida de la población civil y los principios del Derecho Internacional Humanitario.