Las Tiendas D1 y Alkosto cerrarán sus puertas por un día, dejando a miles de consumidores colombianos sin la posibilidad de realizar compras presenciales durante una jornada clave. La única alternativa disponible sería su tienda web oficial. La medida impactará a quienes suelen abastecerse en estas reconocidas cadenas de descuento, por lo que será importante planificar con anticipación. ¿Qué día no abrirán? El cierre de todas las Tiendas D1 y Alkosto se daría en una fecha específica de marzo, lo que podría alterar la rutina de muchos compradores: De confirmarse, durante esa jornada no se podrán realizar compras en ninguna de las Tiendas D1 y Alkosto en Colombia. Esto podría generar inconvenientes, especialmente para quienes acostumbran dejar sus compras para última hora, más aún considerando que coincide con una fecha en la que muchas familias se reúnen por el Día de San José. Ante este escenario, se recomienda a los clientes adelantar sus compras y mantenerse atentos a los canales oficiales de ambas empresas para conocer cualquier novedad sobre el funcionamiento de las tiendas en esa fecha. El Día de San José conmemora a San José, esposo de la Virgen María y una figura central en la tradición cristiana. En Colombia, esta celebración forma parte de los festivos nacionales y, al trasladarse al lunes, suele generar un puente que impacta tanto en el descanso como en la actividad turística. En 2026, el 19 de marzo cae jueves; sin embargo, el descanso oficial se traslada al lunes 23 de marzo, lo que permite un fin de semana largo para quienes organizan planes con anticipación.