La reunión entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario estadounidense Donald Trump, el próximo 3 de febrero en Washington, estará atravesada por asuntos estratégicos que van desde la política exterior hasta la economía regional. El jefe de Estado colombiano ha anticipado que el diálogo buscará dejar atrás diferencias previas y abrir la puerta a acuerdos concretos.

De acuerdo con lo expresado por el mandatario, la agenda estará enfocada en principios que considera centrales para la coyuntura actual: libertad, paz y vida. Bajo ese marco, Petro viajará con la expectativa de fortalecer alianzas con Estados Unidos en lo que resta de su mandato, en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales y debates sobre seguridad.

El encuentro genera expectativa en Colombia debido a su impacto potencial sobre sectores sensibles como la cooperación internacional y la estabilidad económica. La Casa de Nariño ve esta cita como una oportunidad para redefinir prioridades bilaterales y enviar señales políticas tanto a la región como a otros socios estratégicos.

Los ejes centrales que Petro llevará a la mesa

Entre los temas que el presidente colombiano espera abordar con Trump se encuentran los acuerdos de cooperación y la necesidad de revisar los mecanismos actuales de relacionamiento. Petro ha insistido en que el diálogo debe partir de una visión integral de los desafíos compartidos entre ambos países.

Donald Trump y Gustavo Petro se encontrarán este próximo 3 de febrero (Fuente: archivo).

Uno de los puntos con mayor peso será la lucha antidrogas y el avance del narcotráfico, asuntos que históricamente han definido la relación bilateral. Desde el Gobierno colombiano se considera clave replantear enfoques y evaluar nuevas estrategias que respondan a la realidad actual del fenómeno.

El mensaje regional y la advertencia a Ecuador

En paralelo a la preparación de la reunión con Trump, Petro aprovechó el escenario político para enviar un mensaje directo al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. El mandatario colombiano reiteró su interés en abrir un canal de diálogo que permita desactivar tensiones relacionadas con medidas comerciales y arancelarias.

Durante una intervención pública, Petro afirmó: “no es exactamente sobre una carretera, que debemos abrir, presidente Noboa; si la cerramos cruza lo ilegal, eso camina a pie entre las quebradas y las selvas, sobre las carreteras circula el trabajo; le ofrezco entonces esa posibilidad de que hablemos”. Con esta declaración, el jefe de Estado subrayó la importancia del diálogo para evitar una escalada económica entre ambos países.