Colombia anunció nuevos aranceles del 30% a productos ecuatorianos como respuesta a las sobretasas impuestas por Quito.

La relación entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más delicados tras el cruce de medidas económicas que incluyó la imposición de aranceles del 30% y un aumento del 900% en la tarifa para transportar crudo colombiano por territorio ecuatoriano.

Mientras ambos gobiernos intercambian represalias comerciales, Bogotá insiste en abrir canales de diálogo para evitar una escalada mayor. El presidente Gustavo Petro busca reunirse con su par ecuatoriano, Daniel Noboa, durante el Foro de la CAF en Panamá, con el objetivo de destrabar el conflicto.

Pese a este intento diplomático, Colombia anunció que avanzará con un nuevo decreto que impondrá aranceles del 30% a más productos ecuatorianos, sumándose a las medidas adoptadas la semana pasada como respuesta a las decisiones tomadas por Quito.

Guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador: cómo comenzó el conflicto

La disputa se inició el 21 de enero, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. Según explicó el mandatario, la medida respondió a una supuesta falta de apoyo colombiano en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.

Gustavo Petro busca reunirse con Daniel Noboa en Panamá en medio del cruce de medidas comerciales entre ambos países. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En reacción inmediata, el Gobierno colombiano aplicó un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador. Estas acciones marcaron el comienzo formal de una guerra arancelaria que rápidamente derivó en nuevas represalias económicas.

Qué productos ecuatorianos tendrán arancel del 30% y qué evalúa Colombia ahora

El Ministerio de Comercio de Colombia publicó el pasado 23 de enero una lista inicial de más de 50 productos ecuatorianos afectados por el arancel del 30%. Entre ellos figuran alimentos básicos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas, botellas, alcoholes etílicos e insecticidas.

a ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, confirmó que el Gobierno prepara un nuevo decreto para ampliar ese listado. La funcionaria señaló que Colombia busca “generar condiciones de equilibrio” en la relación comercial con Ecuador y adelantó que se analizan nuevos productos que también quedarían alcanzados por el gravamen.

Transporte de crudo y diálogo político: los puntos críticos de la disputa

A la batería de aranceles se sumó una medida de alto impacto energético: Ecuador incrementó de 3 a 30 dólares la tarifa por barril para transportar crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), lo que representa un aumento cercano al 900%. Esta decisión afecta directamente los costos de exportación del petróleo colombiano.

En paralelo, Bogotá impulsa una salida diplomática. El Gobierno colombiano promueve un encuentro entre Gustavo Petro y Daniel Noboa durante el Foro de la CAF en Panamá, aunque hasta ahora no hubo confirmación oficial desde Quito. Mientras tanto, ambas naciones mantienen firmes sus posturas, en un escenario que combina tensión comercial, energía y seguridad fronteriza.