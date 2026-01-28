Sus palabras reavivan el debate regional sobre soberanía, justicia y uso de la fuerza (Fuente: archivo).

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que Estados Unidos debe “devolver” a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por tribunales de ese país y no por la justicia estadounidense.

El mandatario cuestionó abiertamente la captura del líder venezolano tras una operación militar en Caracas y advirtió que una acción de ese tipo deja una huella histórica en toda América Latina, más allá del destino personal de Maduro.

Petro hizo estas declaraciones durante un discurso en Bogotá, en el que rechazó el uso de la fuerza como mecanismo para resolver disputas políticas en la región y criticó lo que considera una visión intervencionista ajena a la realidad latinoamericana. En ese contexto, sostuvo que juzgar a un gobernante fuera de su país desconoce las particularidades políticas, sociales y culturales del continente.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la captura de Nicolás Maduro en Caracas?

El jefe de Estado colombiano calificó la operación militar que permitió la captura de Maduro como un ataque directo contra Venezuela y no como una acción aislada contra un dirigente político. Para Petro, bombardear Caracas equivale a agredir la “patria de Bolívar”, un símbolo histórico que, según dijo, no puede ser tratado como un objetivo militar sin consecuencias morales y políticas para la región.

Además, insistió en que el proceso judicial contra Maduro debe realizarse en Venezuela, bajo sus propias instituciones, y no en cortes extranjeras. En su discurso, remarcó que la justicia no puede imponerse desde fuera sin generar una fractura profunda en la soberanía de los países latinoamericanos.

¿Por qué Petro comparó a Maduro con Donald Trump y otros líderes?

En uno de los tramos más polémicos de su intervención, Petro afirmó que tanto Donald Trump como Nicolás Maduro comparten una misma lógica basada en el petróleo y el poder, una visión que, a su juicio, también ha marcado a otros liderazgos en la región. Con esa comparación, el mandatario colombiano buscó desmarcarse de ambos modelos y plantear una crítica estructural al sistema político y económico dominante.

Petro señaló que ese tipo de liderazgo, centrado en los recursos y en la confrontación, ha llevado a América Latina a ciclos repetidos de violencia y dependencia, sin resolver los problemas de fondo de las sociedades.

¿Qué papel le asigna Petro a la ONU y al orden internacional actual?

En su intervención, Petro también lanzó duras críticas contra el sistema internacional y el rol de Naciones Unidas. Consideró que el organismo atraviesa una etapa de debilitamiento por su incapacidad para frenar conflictos armados y crisis humanitarias, lo que, según él, demuestra que el modelo actual está agotado.

No obstante, aclaró que la superación de ese sistema no debe darse mediante más guerras o intervenciones, sino a través de una visión de “hermandad humana” que priorice la vida y la cooperación entre los pueblos por encima de los intereses geopolíticos.

Con información de EFE.-