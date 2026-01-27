Estados Unidos habría concedido una visa especial de solo cinco días a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio para acompañar al presidente Gustavo Petro en su reunión con Donald Trump.

Estados Unidos habría otorgado un permiso temporal de apenas cinco días a la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, para que pueda acompañar al presidente Gustavo Petro en su reunión con Donald Trump en Washington. La autorización cubriría del 1.º al 5 de febrero y se habría concretado tras una llamada directa con el secretario de Estado, Marco Rubio.

La medida se conoce en medio de uno de los momentos más tensos de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, marcada por cruces públicos, diferencias en materia de seguridad y cuestionamientos por la política antidrogas del Gobierno Petro. Aun así, ambos países avanzan en la preparación del encuentro presidencial previsto para el 3 de febrero.

Desde la Cancillería colombiana se confirmó que al mandatario se le garantizarán todas las condiciones propias de un jefe de Estado, mientras que Villavicencio también recibiría un documento migratorio especial para participar en la agenda diplomática.

Permiso especial para Rosa Villavicencio y gestiones directas con Marco Rubio

El aval limitado para el ingreso de la canciller a Estados Unidos se habría destrabado luego de una conversación telefónica con Marco Rubio, en la que se abordaron temas considerados prioritarios por ambas partes, como los lazos comerciales, la cooperación en seguridad regional y los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico.

Fuentes oficiales señalaron que este diálogo fue clave para allanar el camino hacia la reunión entre Petro y Trump. La autorización de solo cinco días refleja el carácter excepcional del permiso y la sensibilidad del momento político, en un contexto donde varios integrantes del Gobierno colombiano habían enfrentado restricciones migratorias.

La reunión Petro–Trump y el intento de desescalar tensiones bilaterales

El encuentro del 3 de febrero en Washington será la primera reunión presencial entre Gustavo Petro y Donald Trump desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense. La cita llega tras meses de declaraciones cruzadas y un fuerte deterioro del vínculo, que se profundizó luego de la intervención de EE. UU. en Venezuela y las posteriores acusaciones contra el mandatario colombiano.

Ambos gobiernos han intentado bajar el tono en las últimas semanas. Tras una llamada directa entre los presidentes, se acordó retomar el diálogo y avanzar en compromisos conjuntos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y el accionar del ELN. Desde Bogotá se insiste en que durante esta administración se han alcanzado cifras récord de incautaciones, mientras Washington mantiene sus exigencias sobre resultados concretos.

Quiénes acompañarán a Petro y qué temas marcarán la agenda en Washington

Además de la canciller Villavicencio, en la comitiva presidencial estarían el jefe de gabinete Raúl Moreno, el asesor de comunicaciones Andrés Hernández y un grupo reducido de periodistas. También se evalúa la posible inclusión del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien habría solicitado sumarse al viaje a la espera de confirmación oficial.

La agenda del encuentro incluirá seguridad regional, cooperación antidrogas y relaciones económicas. Analistas consideran que esta visita representa un intento por recomponer un vínculo histórico que atraviesa su etapa más compleja en años, con el objetivo de restablecer canales de comunicación estables entre Bogotá y Washington y evitar una escalada mayor en las tensiones diplomáticas.