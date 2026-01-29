Este tren permite que la ruta del sistema cubra todo el trayecto hasta Avenida Caracas con calle 72 (Fuente: archivo).

La Primera Línea del Metro de Bogotá alcanzó un nuevo hito en su construcción: el quinto tren llegó al patio taller de Bosa y se integrará a las pruebas que permitirán completar el recorrido desde la estación 1 hasta la Avenida Caracas con calle 72, confirmaron las autoridades del proyecto.

Este tren, que arribó al país el 13 de enero de 2026 tras un largo viaje desde la ciudad de Qingdao en China, suma ya cinco unidades disponibles para el proceso de certificación y puesta en marcha del sistema.

El avance general de la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un 70,72 % al cierre de diciembre de 2025, de acuerdo con el reporte oficial de la alcaldía distrital.

El quinto tren llega en medio de este progreso y representa un paso importante para cumplir con la meta de contar con una flota integral que permita operar de manera continua el sistema de transporte masivo más ambicioso del país.

¿Qué significa la llegada del quinto tren del Metro de Bogotá?

La llegada del quinto tren de la Línea 1 del Metro no solo es simbólica, sino técnica y operativa. La unidad fue trasladada desde el puerto de Cartagena hasta el patio taller de Bosa, donde iniciará pruebas estáticas y dinámicas.

La Línea 1 del Metro recibió el quinto tren y empezará a operar su recorrido completo a partir de este día. Montaje: El Cronista

Estas pruebas —que incluyen verificación de sistemas de tracción, frenado, iluminación y sistemas de información al pasajero— son necesarias antes de avanzar hacia la operación comercial.

En Bogotá, el Metro está diseñado para ofrecer una capacidad de transporte de hasta 1 800 personas por tren, gracias a sus seis vagones de alta tecnología. Cada tren mide 134 metros de longitud y funciona con un sistema 100 % automático, que prescinde de conductor en la operación normal.

¿Cuándo operará el recorrido completo hasta Avenida Caracas?

El cronograma oficial indica que las pruebas continuarán durante los próximos meses, integrando progresivamente más trenes a las fases de certificación técnica.

Si bien la llegada del quinto tren fortalece la capacidad del Metro para operar el recorrido completo entre Bosa y la Avenida Caracas con calle 72, este paso forma parte de una hoja de ruta que culminará con la apertura al público a medida que se completen las evaluaciones técnicas y se asegure la seguridad operacional.

El proyecto, que contempla un total de 30 trenes para la Primera Línea, espera que todas las unidades estén en el país para octubre de 2026 y que, tras cumplir con todas las fases de pruebas, el sistema inicie su operación comercial próximamente conforme a las metas establecidas por las autoridades encargadas del Metro.

¿Cuántos trenes harán parte de la Primera Línea del Metro de Bogotá?

La Empresa Metro de Bogotá proyecta recibir un total de 30 trenes que conformarán la flota de la Línea 1. Estas unidades irán llegando progresivamente hasta octubre de 2026, cuando se espera tener la flota completa para completar las fases de pruebas y comenzará la integración técnica en el sistema.