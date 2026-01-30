La inscripción no tiene costo y ofrece beneficios en todo el país (Fuente: EFE).

Giro en el caso Liam Gael Rodríguez: un nuevo informe forense cambia el rumbo de la investigación

El Ejército Nacional de Colombia activó el proceso de incorporación para el primer contingente que prestará servicio militar en 2026, con una oferta que combina ingresos mensuales que pueden llegar a $1.700.000, formación institucional y acceso a beneficios sociales.

La convocatoria está abierta en todo el territorio nacional y apunta especialmente a jóvenes mayores de 18 años que buscan una oportunidad laboral formal, con estabilidad y proyección a futuro.

Desde el alto mando militar se indicó que esta nueva incorporación no solo busca reforzar el pie de fuerza, sino también ofrecer una salida real de empleo y capacitación para miles de colombianos que necesitan definir su situación militar y, al mismo tiempo, acceder a ingresos fijos y experiencia certificada.

¿Cuánto paga el Ejército Nacional a los jóvenes que prestan servicio militar en 2026?

Uno de los puntos que más interés ha despertado es el ingreso mensual. Los jóvenes que sean seleccionados para el primer contingente de 2026 recibirán una bonificación que puede superar los $1.700.000, una cifra que marca una mejora frente a convocatorias anteriores y que busca dignificar el servicio.

A este pago se suman beneficios que reducen los gastos personales, como alimentación diaria, dotación completa, alojamiento y servicios básicos, lo que permite que prácticamente todo el ingreso quede disponible para el soldado o su familia.

El Ejército Nacional busca militares jóvenes.

¿Qué beneficios reciben los soldados además del salario mensual?

El paquete de beneficios va más allá del dinero. El Ejército Nacional ofrece atención médica integral, acceso permanente al sistema de salud militar y acompañamiento durante todo el tiempo de servicio. Esto incluye consultas, tratamientos y apoyo en caso de accidentes o situaciones de riesgo.

Además, los jóvenes tienen acceso a procesos de formación, cursos y capacitaciones que fortalecen habilidades técnicas y disciplinarias, algo que luego se traduce en mejores oportunidades de empleo una vez termine la incorporación.

¿Qué es la matrícula cero del Ejército y a quiénes les aplica?

Uno de los anuncios más relevantes de esta convocatoria es la implementación de la matrícula cero. Este beneficio permite que los jóvenes que demuestren vocación de carrera puedan iniciar su proceso para convertirse en suboficiales u oficiales sin pagar costos de inscripción.

Con esta medida, el Ejército busca abrirle la puerta a jóvenes de todos los estratos sociales que quieran proyectarse dentro de la institución y acceder a educación militar superior, eliminando una de las principales barreras económicas.

¿El servicio militar sirve como experiencia laboral en Colombia?

Sí. El tiempo que un joven permanezca en el servicio militar activo será reconocido oficialmente como experiencia laboral válida, algo que resulta clave para quienes luego buscan empleo en el sector público o privado.

Además, esos meses también se contabilizan como semanas cotizadas para pensión, lo que representa una ventaja importante a largo plazo en términos de seguridad social.

¿Dónde inscribirse para el servicio militar del Ejército Nacional en 2026?

Los interesados pueden acercarse al distrito militar más cercano en cualquier departamento del país. Allí recibirán información sobre requisitos, evaluaciones médicas, pruebas físicas y fechas de incorporación.

El Ejército confirmó que el primer contingente iniciará actividades el 1 de febrero de 2026, por lo que recomienda adelantar el proceso con tiempo para no quedar por fuera de los cupos disponibles.

¿Quiénes pueden postularse a esta convocatoria del Ejército Nacional?

La convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos mayores de 18 años que quieran definir su situación militar y estén buscando una opción que combine empleo, formación y estabilidad. El proceso es de alcance nacional y está pensado para integrar a jóvenes con disciplina, compromiso y ganas de salir adelante, sin importar el departamento de origen.