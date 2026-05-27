Estados Unidos construirá una nueva base naval en América Latina y desembolsará más de 1000 millones de dólares. (Fuente: Representación con IA).

El Gobierno de Estados Unidos dio luz verde a una iniciativa para construir una nueva base naval en América Latina, un proyecto que implicará una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, según reportó CNN a partir de documentos oficiales.

La medida se enmarca en un plan de cooperación en defensa y logística marítima, con efectos sobre la infraestructura portuaria y la capacidad operativa en el océano Pacífico.

Este avance consolidaría a Perú como un socio clave dentro de los planes estratégicos de Washington en Sudamérica, en un escenario marcado por la modernización de puertos y el crecimiento del comercio marítimo regional.

¿Dónde se construirá la nueva base naval de EE.UU?

El proyecto, recientemente aprobado, incluye la construcción de una base naval en el Callao, una de las zonas portuarias más significativas del país. Esta iniciativa fue autorizada tras la notificación formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, en la que se subrayó el valor estratégico del acuerdo.

EE.UU invertirá en tierras peruanas. (Foto: EPA/POLITICO POOL)

De acuerdo con la información divulgada, el monto total de la inversión se elevará a US$1.500 millones con el fin de desarrollar nueva infraestructura naval que fortalecerá las capacidades operativas del país.

El plan abarca la creación de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar aproximadamente 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao.

Qué impacto tendrá el proyecto en la región

Uno de los aspectos destacados es que parte del equipamiento estadounidense será instalado a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una infraestructura crucial para el comercio regional que actualmente se expande notablemente.

Desde Washington se ha indicado que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región y que el propósito principal es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico.

Adicionalmente, el Gobierno estadounidense considera esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del apoyo a países socios que se encuentran en una ubicación clave sobre el Pacífico.

Cómo se ejecutará la construcción de la base naval

La ejecución del proyecto se llevará a cabo bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que facilitará la coordinación directa entre ambas administraciones.

Se prevé la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, cuya responsabilidad será proporcionar asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras.