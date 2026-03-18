El Gobierno de Colombia anunció que presentará una nota de protesta diplomática a Ecuador luego del hallazgo de un artefacto explosivo en territorio colombiano, muy cerca de la línea limítrofe entre ambos países. El presidente Gustavo Petro aseguró que la bomba sería de origen ecuatoriano y advirtió que la situación debe investigarse a fondo para evitar una escalada del conflicto. Las declaraciones del mandatario se produjeron tras un consejo de ministros en el que denunció un presunto ataque proveniente del país vecino. Según explicó, el artefacto no detonó y fue localizado a poca distancia de viviendas rurales, lo que encendió las alarmas por el riesgo para la población civil. El jefe de Estado colombiano sostuvo durante el consejo de ministros del lunes 16 de marzo que existen indicios de que la bomba habría sido lanzada desde una aeronave militar ecuatoriana, aunque aclaró que la investigación continúa. También afirmó que los bombardeos detectados en la zona no corresponderían ni a grupos armados ilegales ni a fuerzas colombianas. Además, señaló que el artefacto estaba muy cerca de familias campesinas que participan en programas de sustitución de cultivos ilícitos por producciones legales como café o cacao, lo que aumentó la preocupación por un posible daño a la población. “Se va a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien, que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, expresó el mandatario, retomado por El Tiempo. Durante sus pronunciamientos, Petro llegó a afirmar que en el área fronteriza se habrían encontrado 27 cuerpos calcinados, aunque no ofreció detalles adicionales sobre ese dato y pidió verificar la información. También indicó que solicitó apoyo internacional para evitar un deterioro de las relaciones bilaterales y reiteró que Colombia no busca un enfrentamiento armado con Ecuador. Este martes, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa rechazó las acusaciones y aseguró que las operaciones militares de su país se desarrollan exclusivamente dentro de su territorio y tienen como objetivo combatir a organizaciones criminales que operan en la región fronteriza. Según su versión, Ecuador no ha realizado incursiones ni bombardeos en Colombia y continuará con sus acciones contra el narcotráfico con apoyo internacional. En ese contexto, también cuestionó la política de seguridad del gobierno colombiano y acusó al país de acoger a la familia del narcotraficante y líder criminal José Adolfo Macías Villamar, alias Fito y a la excandidata presidencial del correísmo, Luisa González. El intercambio de mensajes entre ambos mandatarios elevó la tensión diplomática, aunque hasta el momento no se han anunciado medidas adicionales más allá de la protesta formal anunciada por Bogotá. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó que el artefacto fue neutralizado mediante una detonación controlada, siguiendo protocolos técnicos para evitar daños a la población cercana. Tras la operación, las autoridades señalaron que el riesgo inmediato quedó eliminado. Expertos militares intervinieron la zona para asegurar que no hubiera otros explosivos y garantizar la seguridad de las comunidades rurales, que históricamente han estado expuestas a la presencia de grupos armados y a operaciones militares en ambos lados de la frontera. Las autoridades colombianas mantienen abierta la investigación para establecer con precisión el origen del explosivo y determinar responsabilidades, mientras la situación continúa bajo seguimiento diplomático.