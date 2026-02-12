El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que su país importará gas venezolano a un menor precio. Al mismo tiempo, anunció su decisión de cancelar su viaje a Europa por la crisis climática que se vive en el norte de Colombia. La primera decisión llega en un contexto en el que Venezuela ha dado indicios de apertura al capital extranjero por la venta de crudo. Mientras tanto, las inundaciones afectan a más de 53.000 familias y 350.000 personas en los departamentos de Córdoba y Sucre. El presidente Gustavo Petro anunció que se comenzará a importar gas de Venezuela. “Vamos a traer gas venezolano muchísimo más barato”, expresó durante un acto de Gobierno en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima. El Parlamento venezolano aprobó hace dos semanas una reforma a la ley de hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y extranjera, después de años de control estatal. Petro dijo el pasado 3 de febrero que en la reunión de ese día en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, le planteó la posibilidad de que Ecopetrol participe en la reactivación económica de Venezuela. Según Petro, en ese proyecto Colombia “puede ayudar mucho” porque hace unos meses tuvo contactos energéticos con Venezuela y tras los cambios en ese país luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, “Estados Unidos vio la posibilidad inmediata de levantar sanciones en el occidente y abrir las posibilidades de que Ecopetrol” participe. El presidente explicó entonces que el plan contempla el uso de energía eléctrica limpia producida en Colombia, así como la reactivación de gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas ya construidas, que permitirían impulsar sectores como el gas, el petróleo y la industria de fertilizantes en alianza con empresas venezolanas, entre ellas la petroquímica Monómeros. En 2007, Colombia y Venezuela acordaron, por medio de las estatales Ecopetrol y PDVSA, la compraventa y transporte de gas natural a través del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte Antonio Ricaurte, infraestructura que salió de operación en 2015. Petro, además, canceló su “participación en la Conferencia de Seguridad en Múnich-Alemania, debido a la emergencia que viven las y los colombianos en el norte del país por la situación invernal y la crisis climática”, según confirmó en su cuenta de X. El mandatario añadió que su Gobierno continúa “atendiendo la emergencia en Córdoba”, uno de los departamentos más afectados que actualmente tiene a 24 de sus 30 municipios inundados y cerca de 53.000 familias damnificadas. La Conferencia de Seguridad de Múnich reunirá durante tres días a más de 200 representantes gubernamentales de 120 países, el discurso de apertura estará a cargo del canciller alemán, Friedrich Merz, aunque Petro dijo el martes que él lo pronunciaría. La conferencia abordará como ejes centrales el papel de Alemania en Europa y el mundo, la capacidad de la Unión Europea (UE) para actuar con autonomía estratégica, las debilitadas relaciones transatlánticas y la guerra en Ucrania.