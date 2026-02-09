En medio de la grave crisis ambiental que afecta a varias regiones del país, especialmente al departamento de Córdoba, donde cerca del 90% del territorio presenta afectaciones por inundaciones, el presidente Gustavo Petro exigió la renuncia inmediata del gerente del embalse de Urrá y pidió que se asuman responsabilidades penales por la gestión de las compuertas. El mandatario responsabilizó directamente a las descargas del embalse por la magnitud de la emergencia y sostuvo que la apertura de las compuertas se habría realizado sin planes adecuados de prevención, lo que agravó el impacto de las lluvias sobre comunidades campesinas y zonas ribereñas. Mientras las autoridades continúan atendiendo la emergencia humanitaria y los organismos de socorro mantienen las alertas, el pronunciamiento del presidente abrió un nuevo frente de tensión con el sector energético y con autoridades locales, en un contexto marcado por miles de familias damnificadas. El presidente Gustavo Petro afirmó que los vertimientos del embalse de Urrá están directamente relacionados con las inundaciones que afectan a amplias zonas del departamento. “Todo vertimiento de Urrá sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental. El gerente debe renunciar de inmediato y asumir sus responsabilidades penales”, señaló el jefe de Estado. Según el mandatario, la llegada de un frente frío y las lluvias intensas elevaron rápidamente los niveles del embalse, lo que llevó a la apertura de las compuertas y al vertimiento de millones de metros cúbicos de agua. Estas descargas, afirmó, habrían provocado el desbordamiento de ríos y las afectaciones actuales en viviendas, cultivos e infraestructura rural. En las últimas horas, la generadora Urrá informó que realizará nuevas descargas debido al nivel del embalse y pidió a la población acatar las instrucciones de evacuación emitidas por las autoridades. La situación mantiene en alerta a los municipios ubicados en la cuenca del río Sinú, que continúa en nivel de alerta roja. Ante este panorama, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, solicitó de manera urgente que el Consejo de Ministros sesione desde Montería, con el objetivo de coordinar una respuesta directa del Gobierno nacional frente a una emergencia que ya afecta a decenas de miles de familias en el departamento. El jefe de Estado ordenó una inspección a las generadoras de energía en zonas con situaciones similares y lanzó duras críticas al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por la gestión de embalses como Hidroituango. “Dejaron llenar los embalses de Hidroituango y Urrá por simple codicia. Se impuso la maximización de utilidades por encima de la vida del pueblo”, afirmó Petro. El presidente también se refirió a casos como Salvajina y Betania, y denunció que se permitió el llenado de embalses sin utilizar el agua disponible, lo que, según dijo, respondió a intereses económicos y electorales. “Tenían energía casi gratuita que ahora botan contra la vida del campesinado. ¿Con quién se reparten las ganancias?”, cuestionó, al advertir que regiones como La Mojana y la depresión momposina permanecen colmatadas y en alto riesgo.