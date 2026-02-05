El Gobierno de Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de revisar la permanencia del presidente colombiano Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton (registro de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - OFAC), pero supeditó cualquier decisión a que primero termine el próximo proceso electoral presidencial en Colombia. Tras el encuentro bilateral entre Donald Trump y Gustavo Petro en Washington, que fue presentado públicamente como positivo, surgió este tema que no ocupó el centro de la agenda, pero que sí hace parte de los diálogos diplomáticos en curso entre ambos países. De acuerdo con la información divulgada por Blu Radio, la administración estadounidense preferiría esperar a que concluya el calendario electoral colombiano antes de definir si modifica o no la situación de Petro dentro de los listados de sanciones. La razón sería observar el resultado político y el rumbo institucional tras los comicios. El calendario prevé una primera vuelta presidencial y, si ningún candidato alcanza la mayoría requerida, una segunda vuelta semanas después. Solo tras ese cierre electoral se evaluaría una determinación definitiva sobre el caso. Al referirse al encuentro con el mandatario colombiano, Donald Trump explicó ante periodistas que en la conversación se abordaron asuntos de narcotráfico, cooperación y sanciones, aunque sin entrar en detalles sobre medidas concretas relacionadas con listados restrictivos. El presidente estadounidense describió la reunión en términos favorables y señaló que, más allá de diferencias previas, el diálogo fue directo y productivo. No hubo anuncios formales sobre cambios inmediatos en materia de sanciones financieras. La denominada Lista Clinton corresponde a registros del Departamento del Tesoro de EE. UU. que incluyen a personas y entidades sancionadas por presuntos vínculos con delitos como narcotráfico o financiamiento ilícito. Estar allí puede generar bloqueos de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para operar con el sistema financiero de ese país. Según lo publicado, mientras no exista una decisión oficial, la situación se mantiene sin cambios y cualquier eventual exclusión requiere un trámite administrativo y político específico. En declaraciones radiales, retomadas por El Colombiano, el embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García‑Peña, calificó la inclusión de Petro y de miembros de su familia en esos registros como improcedente y señaló que el tema se está gestionando por canales diplomáticos. El funcionario indicó que la prioridad de la relación bilateral está puesta en la agenda de cooperación entre gobiernos y que este asunto no fue protagonista central de la reunión presidencial, aunque sí forma parte de las conversaciones técnicas en curso.