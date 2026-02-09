El ajuste fue diseñado considerando el comportamiento del IPC del último año y las negociaciones realizadas entre el Gobierno y las principales centrales sindicales. Fuentes oficiales indican que esta decisión busca salvaguardar el poder adquisitivo del sector público frente al aumento del costo de vida. El Gobierno Nacional ha emitido un decreto que autoriza un incremento salarial del 7% para los empleados públicos, el cual se aplicará de manera retroactiva desde enero de este año y será liquidado oficialmente en las nóminas de noviembre. Con esta medida, más de 1,2 millones de trabajadores estatales (incluyendo docentes, personal administrativo, Fuerza Pública, rama judicial y entidades del orden nacional) experimentarán un aumento considerable en sus ingresos mensuales y en los retroactivos acumulados. De acuerdo con lo estipulado, un empleado que percibía $2.200.000 ahora recibirá $2.354.000 mensuales. Adicionalmente, con los retroactivos incluidos, muchos funcionarios obtendrán más de $600.000 adicionales en sus liquidaciones. El cálculo se basa en la suma del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024, que finalizó en 5,2%, más un 1,8% adicional acordado durante las negociaciones. Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que el ajuste implica “un esfuerzo fiscal importante”, pero que es necesario para garantizar la estabilidad económica de miles de familias que dependen del empleo público. Sí. El decreto incluye la actualización de viáticos, bonificaciones, primas y subsidios, de manera proporcional al aumento salarial. Esto significa que los funcionarios que realizan desplazamientos oficiales, quienes reciben primas técnicas, gastos de representación o pagos especiales, también verán un incremento en esos rubros. La definición del reajuste fue el resultado de una mesa de negociación que sesionó durante semanas, en la que participaron el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y las principales centrales sindicales del país. En total, se revisaron más de 90 solicitudes sectoriales, incluidas peticiones sobre nivelación salarial, carrera administrativa y condiciones laborales. Las organizaciones sindicales celebraron el incremento, aunque resaltaron la necesidad de continuar el diálogo para avanzar en reformas estructurales del empleo público y en la consolidación de una política salarial unificada para todas las entidades. El acuerdo firmado incluye una fórmula preestablecida para el próximo año con el fin de dar estabilidad y previsibilidad. En 2026, los empleados públicos recibirán un incremento equivalente al IPC del 2025 más un 1,9% adicional, lo que garantiza que el ajuste no dependa de renegociaciones complejas ni de decisiones tardías del Ejecutivo. Esta estrategia busca evitar conflictos laborales, asegurar un marco claro para la evolución salarial y fortalecer la capacidad adquisitiva del sector público a mediano plazo.