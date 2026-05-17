Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este domingo, 17 de mayo de 2026. Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los capricornianos Para Capricornio, la jornada rinde más al filtrar comentarios: muchos rumores brotan de la envidia y se disipan frente a los hechos. En lo laboral, una negativa inicial no determina el camino; el ciclo astral realza la perseverancia para reponerse y continuar. Capricornio, este 2026-05-17 en el trabajo evita dar crédito a rumores nacidos de la envidia y mantén el enfoque en tus metas. Si buscas empleo, no te desmoralices ante la primera negativa: tu ciclo astral potencia tu perseverancia para levantarte tras cada tropiezo y abrirte nuevas oportunidades. Capricornio, no te creas todos los rumores: en el amor, habrá voces guiadas por la envidia que intentarán nublar tu juicio. Confía en lo que ves y sientes y no te desmoralices ante la primera negativa; una conversación franca traerá claridad. Hoy tu mayor compatibilidad será con Tauro, signo que te ofrece estabilidad y apoyo para ignorar comentarios ajenos. Con Tauro la conexión crece con paciencia y hechos, ideal para fortalecer un vínculo serio durante este día. Para Capricornio, los números de la suerte 97, 49, 79 y 69 sirven para tomar decisiones, elegir fechas clave o tentar la suerte en juegos. Capricornio: protege tu salud mental ignorando rumores envidiosos y, con tu perseverancia, mantén respiración consciente, pausas activas y sueño regular para recuperarte tras cada tropiezo.