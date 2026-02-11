Un video que comenzó a circular en redes sociales en febrero de 2026 generó un intenso debate público en Colombia. En las imágenes, aparentemente captadas durante una visita oficial del presidente Gustavo Petro a la Isla Gorgona, se observa a un hombre con apariencia similar a la del mandatario caminando de la mano con una mujer, lo que reavivó las especulaciones sobre su vida sentimental. La difusión del material en plataformas como X, Instagram y YouTube llevó a múltiples comentarios y versiones en redes, con usuarios sugiriendo que podría tratarse de una “presunta novia” del presidente. Sin embargo, hasta el momento no se ha verificado oficialmente la identidad de la mujer ni la autenticidad plena del video, ni se ha confirmado que la acompañante sea su pareja. Frente al revuelo mediático y político que generó la viralización, Petro salió a responder públicamente a las críticas, defendiendo su privacidad y dando declaraciones sobre sus preferencias personales, sin confirmar ni negar ningún vínculo amoroso con la mujer que aparece en las imágenes. El 9 de febrero de 2026 comenzó a circular un video donde se ve a un hombre de aspecto similar al presidente caminando de la mano con una mujer en lo que parece ser el patio de una cabaña durante su visita oficial a la isla. El material, compartido masivamente en redes sociales, alimentó rápidamente las especulaciones sobre su vida personal y posibles relaciones sentimentales. Usuarios en plataformas digitales describieron el clip como una prueba de que Petro podría tener un “nuevo amor”, aunque muchos comentarios también incluyeron insinuaciones transfóbicas o cuestionamientos sin base verificable. En ningún caso se ha identificado públicamente a la acompañante ni se ha confirmado que efectivamente se trate del presidente en el video. Ante las críticas por la difusión del video y los señalamientos de algunos sectores políticos sobre su vida íntima, Gustavo Petro respondió directamente desde sus redes sociales. El mandatario rechazó que la discusión sobre su vida personal sea un tema político relevante y defendió su privacidad, afirmando que no va a permitir que su vida íntima sea objeto de especulación pública. En uno de sus mensajes, el presidente destacó: “Soy algo exigente y me gusta el arte, la inteligencia, la erótica y la belleza”, al tiempo que subrayó que no le interesan las especulaciones sobre preferencias sexuales. Petro también criticó las insinuaciones que buscaban desviar la atención de asuntos de interés nacional, como la atención de emergencias y la gestión pública. Hasta ahora, no existe una confirmación oficial ni declaraciones verificadas que identifiquen a la mujer del video como novia o pareja sentimental de Gustavo Petro. Medios de comunicación han señalado que el material no ha sido corroborado de manera independiente y que no hay información pública que establezca un vínculo afectivo entre el mandatario y la acompañante. Este no es el primer episodio de especulación sobre la vida privada del presidente de Colombia: en años anteriores también se difundió otro video viral, supuestamente grabado en Panamá, en el que se veía a un hombre similar a Petro con una mujer diferente, lo que también generó comentarios y respuestas oficiales que defendían la intimidad del presidente.