El Ministerio de Educación de Colombia ya lo confirmó: desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de marzo no habrá clases en ningún colegio del país. La razón es el feriado por el Día de San José, una fecha tradicional del calendario religioso en Colombia. Aunque se recuerda el 19 de marzo, se mueve al lunes siguiente por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que busca unificar varios festivos en lunes para facilitar los puentes. El Día de San José conmemora a San José, esposo de la Virgen María y una de las figuras más importantes dentro de la tradición cristiana. En Colombia, esta fecha hace parte de los feriados nacionales y, al trasladarse al lunes, suele generar un puente que impacta tanto en el descanso como en la actividad turística. En 2026, el 19 de marzo cae jueves, pero el descanso oficial se traslada al lunes 23 de marzo, lo que permite un fin de semana largo de tres días para quienes pueden organizar planes con anticipación. Colombia cuenta con varios feriados oficiales a lo largo del año. La mayoría están relacionados con fechas religiosas o conmemoraciones históricas. Algunos se mantienen fijos, mientras que otros pueden trasladarse al lunes siguiente gracias a la Ley Emiliani. Con el feriado del lunes 23 de marzo de 2026, Colombia suma un nuevo puente dentro del primer semestre, y abre la puerta a más fines de semana largos a lo largo del año, según el calendario oficial. El resto de los feriados de 2026 son: