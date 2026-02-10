El Gobierno de Colombia ha confirmado que, con motivo del feriado del 23 de marzo, Día de San José, las sucursales de Banco Agrario y Bancolombia no ofrecerán atención al público durante un periodo de tres días consecutivos. Esta decisión no es excepcional, ya que se alinea con el calendario bancario habitual que se aplica a los festivos nacionales. Con la proximidad del feriado, numerosos ciudadanos se encuentran revisando qué servicios estarán disponibles y cómo funcionarán las entidades bancarias durante estos días. A pesar del cierre de las oficinas, los sistemas virtuales continuarán operando con normalidad. La suspensión de la atención presencial contribuye a la operación logística del feriado, una fecha tradicional en el país. Por lo tanto, los usuarios deberán anticipar cualquier trámite que requiera asistencia en ventanilla, así como pagos presenciales o diligencias que no puedan ser realizadas a través de canales digitales. Durante los días de cierre bancario, los usuarios podrán: Con la llegada del feriado del 23 de marzo, los colombianos ajustan sus actividades y confirman qué servicios se verán afectados. En este caso, el cierre aplica únicamente para atención presencial en Banco Agrario y Bancolombia, tal como ocurre en la mayoría de los feriados religiosos del país. Es recomendable utilizar estos servicios anticipadamente para evitar congestiones, especialmente en los días previos al feriado. El Día de San José se conmemora tradicionalmente el 19 de marzo, pero en Colombia rige la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que establece el traslado de varios feriados al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día. Por este motivo, el descanso oficial no se fija de manera inamovible en la fecha original, sino que se mueve al lunes más cercano. En los años en que el traslado ubica el feriado un lunes 23 de marzo, se genera un fin de semana largo legal y nacional de tres días en total, válido para todo el país.