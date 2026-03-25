El expresidente colombiano Álvaro Uribe planteó la posibilidad de conformar un frente común entre sectores de la derecha y del centro para enfrentar al senador Iván Cepeda en las elecciones presidenciales de 2026. La propuesta surgió durante una entrevista con la periodista Vicky Dávila, en la que se analizó el escenario político previo a la primera vuelta y las eventuales alianzas entre candidatos. Ante un panorama con múltiples aspirantes y competencia interna, distintos sectores consideran que una candidatura unificada podría evitar la dispersión del voto opositor y aumentar las posibilidades de avanzar al balotaje. Durante la conversación, Dávila señaló que existe preocupación en parte del electorado frente a un eventual triunfo de Cepeda, quien aparece bien posicionado en algunos sondeos. Según planteó, este escenario podría impulsar acuerdos estratégicos entre candidatos con afinidad ideológica. La periodista propuso que, si alguno de los aspirantes con mayor intención de voto pierde fuerza antes de la primera vuelta, podría dar un paso al costado para respaldar a otro dirigente con más chances competitivas. Uribe consideró que se trata de una hipótesis posible, aunque advirtió que cualquier decisión debería manejarse con cautela. Otro de los temas abordados fue la competencia entre los propios candidatos de oposición. Según se indicó, algunos han ganado visibilidad en las encuestas, mientras que otros cuentan con el respaldo obtenido en consultas previas o con estructuras partidarias consolidadas. Esta situación genera un escenario en el que varias figuras disputan el mismo electorado, lo que podría fragmentar los apoyos y dificultar el acceso a la segunda vuelta presidencial. En el análisis también se mencionó la presencia de otros dirigentes, como Sergio Fajardo, lo que amplía el espectro electoral y añade complejidad a cualquier intento de acuerdo previo entre fuerzas políticas. Consultado sobre la coexistencia de varios candidatos fuertes frente a Cepeda, Uribe evitó definiciones categóricas y sostuvo que se trata de un tema que requiere diálogo y paciencia. Según compartió La FM, el escenario sigue abierto y no se descarta que alguno de los aspirantes decida retirarse antes de la primera vuelta como parte de una estrategia política, dependiendo del comportamiento de las encuestas y de los acuerdos que puedan surgir entre los distintos sectores.