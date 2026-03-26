Las elecciones presidenciales en Colombia 2026 ya tienen una pieza clave definida: el tarjetón electoral. Aunque a simple vista parece un paso administrativo, lo cierto es que la ubicación de los candidatos puede influir más de lo que muchos imaginan. En medio de un proceso seguido de cerca por los partidos, la Registraduría avanzó con el sorteo que determina cómo aparecerán los aspirantes en la boleta. Este detalle, aparentemente menor, despierta expectativas en cada campaña. Sin embargo, detrás del diseño del tarjetón hay decisiones técnicas y reglas claras que buscan garantizar transparencia. Lo que se definió no es improvisado, y marca el rumbo de la jornada electoral del 31 de mayo. La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó el sorteo oficial del tarjetón para las elecciones presidenciales en Colombia 2026. El proceso definió el orden en el que aparecerán los candidatos, organizado en cuatro filas claramente diferenciadas. En la primera fila del tarjetón quedaron: En la segunda fila estarán: La tercera fila del tarjetón incluye: En la cuarta fila se ubican: El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que el tarjetón para las elecciones presidenciales en Colombia 2026 será intuitivo y contará con fotografías de los candidatos, lo que facilitará la identificación por parte de los votantes. Además, aclaró que no habrá casilla para promotores del voto en blanco, aunque sí estará disponible esta opción dentro del tarjetón. Este punto marca una diferencia frente a procesos electorales anteriores. Otro aspecto clave es que antes de la impresión definitiva del tarjetón pueden presentarse cambios en los logotipos de los partidos. Sin embargo, el orden de los candidatos ya no se modificará tras el sorteo. En caso de renuncia de algún aspirante antes de la impresión, su espacio quedará en blanco. Si ocurre después, la situación será resuelta durante el escrutinio. En cuanto al calendario electoral, el 31 de marzo fue fijado como fecha límite para cambiar el puesto de votación. Posteriormente, el 2 de mayo se definirá el censo electoral y entre el 4 y 6 de mayo se realizará el sorteo de jurados. De esta manera, el tarjetón elecciones Colombia 2026 se convierte en un elemento central del proceso, no solo por su diseño, sino por su impacto directo en la experiencia de los votantes el día de la elección.