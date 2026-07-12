En esta noticia

La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Te puede interesar

No es la visa: Estados Unidos permitirá el ingreso legal de migrantes que presenten este documento en la frontera en 2026

Te puede interesar

Ya es oficial | El Gobierno procederá a embargar todas las cuentas de bancos y bienes que aparezcan en esta página web

El horóscopo de este domingo para Leo

Para Leo, el clima astral sugiere avances cuando la lucidez vence al impulso. Resulta sensato leer entre líneas y sopesar ventajas y riesgos.

Ante propuestas atractivas, la paciencia gana terreno: tomar distancia, contrastar datos y escuchar la intuición inclina la balanza. La decisión acertada nace lejos de las prisas.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Leo?

Este 2026-07-12, Leo, en el trabajo podrías recibir una propuesta tan interesante como arriesgada; si te tomas el tiempo para evaluar los cambios, sopesar pros y contras y decidir con calma, el resultado será muy favorable para tu crecimiento profesional.

Te puede interesar

Ley de Alquileres en Colombia: eliminan el desalojo y los inquilinos podrán permanecer dos años más en las propiedades

Leo: así te irá en el amor este domingo

Leo, hoy el amor se mueve con cambios que pueden favorecerte si escuchas tu intuición y no te precipitas. Podría llegar una propuesta emocionante pero con riesgos; tómate tu tiempo para responder y valora lo que de verdad te hace sentir en paz.

La mayor compatibilidad del día será con Libra, cuyo equilibrio y tacto te ayudarán a ver con claridad y a elegir bien. Juntos podrán convertir esa oportunidad en algo estable si conversan con calma y establecen límites claros.

Los números de la suerte para Leo

Para Leo, los números de la suerte son 4, 72, 62 y 51; pueden servir como guía al elegir fechas, tomar decisiones o iniciar proyectos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, ante cambios prometedores y propuestas con riesgo, escucha tu cuerpo y tus emociones: prioriza buen descanso, ejercicio moderado y respiración consciente antes de decidir para cuidar tu bienestar.

Te puede interesar

Mezclar café usado con cáscara de palta y agua | Para qué se utiliza y por qué lo recomiendan