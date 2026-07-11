Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 11 de julio. (Fuente: IA).

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que este fin de semana aumentarán las lluvias en amplios sectores de Colombia, con precipitaciones que se extenderán por más de 24 horas y afectarán principalmente las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía.

De acuerdo con el comunicado especial de la entidad, el sábado 11 de julio será el día con los mayores acumulados de lluvia a nivel nacional. Las condiciones podrían favorecer afectaciones en la movilidad y aumentar el riesgo de inundaciones y deslizamientos en las zonas más vulnerables.

Los municipios con las lluvias más intensas en Colombia

Para este sábado, el Ideam prevé la persistencia de lluvias y chubascos en el centro y sur de la región Caribe, el centro y norte de la región Andina y gran parte de la región Pacífica. Las precipitaciones podrán presentarse en distintos momentos del día.

Las condiciones climáticas que se esperan este sábado 11 de julio. Imagen creada con ChatGPT

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en:

Región Pacífica.

Occidente de Antioquia.

Sur de Córdoba.

Centro de Chocó.

Asimismo, en amplios sectores de la Orinoquía y la Amazonía continuarán registrándose lluvias dispersas, algunas de moderada a fuerte intensidad, especialmente durante la tarde y la noche.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias intermitentes durante la jornada.

¿Cómo estará el clima el domingo?

El Ideam indicó que el domingo continuará la probabilidad de lluvias en gran parte del territorio nacional e, incluso, en varias zonas la intensidad será superior a la registrada el sábado.

Las precipitaciones más fuertes se concentrarán en sectores de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, la Sierra Nevada de Santa Marta, Chocó, Valle del Cauca y los piedemontes de la Orinoquía y la Amazonía.

En la región Andina las lluvias serán más frecuentes en áreas montañosas durante la mañana y la tarde, mientras que en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias intermitentes durante todo el día.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general:

Realizar monitoreo constante de las condiciones climáticas locales.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones o deslizamientos en zonas vulnerables.

Revisar vías rurales y urbanas susceptibles a emergencias.

Mantener limpios canales, desagües y sumideros.

Tener lista una ruta de evacuación en caso de emergencia.

Cómo protegerse de las posibles descargas eléctricas

Debido al pronóstico de tormentas eléctricas en varias regiones del país, también se aconseja: