A poco más de dos meses de las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, el panorama electoral colombiano empieza a tomar forma. Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, se consolida como el líder indiscutido en intención de voto, mientras que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia libran una batalla milimétrica por el segundo lugar y el acceso a la segunda vuelta. Así lo refleja la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica compartida por El Tiempo, realizada entre el 19 y el 25 de marzo en 69 municipios del país, que muestra una contienda marcada por el crecimiento de algunas candidaturas y la volatilidad del electorado aún indeciso. La medición ubica a Cepeda y su fórmula vicepresidencial, la senadora Aida Quilcué, con una intención de voto del 37,5%. Detrás, en un virtual empate técnico, aparecen Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo en el 20,2%, y Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo en el 19,9%, con apenas tres décimas de diferencia entre ambas fórmulas. Más abajo y lejos del lote principal, Sergio Fajardo y Edna Bonilla registran el 3,9%, seguidos por Claudia López y Leonardo Huerta con el 2,3%. El resto de los candidatos se ubica por debajo del 2%, y el voto en blanco mantiene una presencia significativa con el 11% de la intención de voto. El dato más llamativo de la encuesta es el salto de Valencia, quien pasó de apenas el 6,9% en enero al 19,9% actual, un crecimiento de 13 puntos que se explica directamente por su victoria en la Gran Consulta por Colombia, donde obtuvo aproximadamente 3,2 millones de los 5,8 millones de votos que sumó esa alianza y se quedó con el aval del Centro Democrático. El avance de Cepeda, por su parte, es analizado por Víctor Muñoz, cofundador de Guarumo, como una consecuencia de la victoria del Pacto Histórico en las elecciones legislativas, lo que le permitió crecer en intención de voto a pesar de no haber participado en el tarjetón de las consultas interpartidistas. En enero registraba el 33,6% y hoy lidera con 37,5%. La encuesta también simuló posibles cruces en segunda vuelta y arrojó un dato que no se había visto en mediciones anteriores: Cepeda ya no gana en todos los escenarios. Si la definición fuera entre él y Valencia, el resultado sería un empate técnico, con el candidato del Pacto Histórico en el 43,3% y la senadora uribista en el 40%, dentro del margen de error del 2,2%. Un 16,7% de los encuestados permanece indeciso en ese escenario. Frente a De la Espriella, en cambio, Cepeda mantiene una ventaja más cómoda: 44,9% contra 36,4%. Y en un eventual enfrentamiento con Fajardo, la diferencia sería aún mayor, con 44,8% para Cepeda y 28,4% para el exalcalde de Medellín. La encuesta incluyó por primera vez una pregunta sobre las fórmulas por las que los colombianos nunca votarían, y los resultados son relevantes para entender el techo electoral de cada candidatura. El 37,2% de los encuestados descartó de plano votar por Cepeda y Quilcué, el porcentaje más alto de rechazo entre todos los candidatos. Le siguen De la Espriella y Restrepo con el 22% de rechazo, Valencia y Oviedo con el 14,7%, y López y Huerta con el 6,2%. Estos números sugieren que, pese a su liderazgo en intención de voto, Cepeda enfrenta también el mayor nivel de resistencia del electorado, lo que podría ser determinante en una eventual segunda vuelta.