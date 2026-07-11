El presidente electo Abelardo De la Espriella designó al empresario agrario Indalecio Dangond Baquero como su ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, con la consigna de devolver al campo colombiano su lugar como motor del desarrollo nacional. El nombramiento se anunció a través de la cuenta de X del presidente electo, acompañado de un video de inteligencia artificial.

Según información recopilada por la Agencia EFE, Dangond Baquero, de 62 años, es administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, fundador de Open Loans, una plataforma de estructuración de proyectos agropecuarios, y acumula más de cuatro décadas de experiencia en financiamiento rural y desarrollo agropecuario.

Las tres prioridades del nuevo ministro

De la Espriella marcó tres ejes centrales para la gestión de Dangond Baquero.

El primero es la bancarización de 2,5 millones de campesinos, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito en el sector rural. El segundo es la legalización de títulos de tierras privadas, una deuda histórica con miles de productores del país. El tercero es la construcción de distritos de riego, resumida por el presidente electo en una frase: “la agricultura se escribe con agua”.

A esos tres frentes se suman otras medidas anunciadas: un censo nacional agropecuario, la creación de 700 escuelas de emprendimiento rural para impulsar el relevo generacional y la sustitución de 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito por palma en Tumaco y cacao en Tibú, como estrategia para diversificar el campo y frenar la deforestación.

El campo volverá a ser el motor del desarrollo de Colombia.



Por eso he designado a Indalecio Dangond Baquero como ministro de Agricultura, un hombre que conoce la tierra, entiende a los campesinos y sabe que la riqueza de nuestra Nación comienza en el agro.



Trabajaremos para… pic.twitter.com/6298oj47B7 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 11, 2026

Un perfil con experiencia pública y privada

Dangond Baquero nació en Barranquilla y además de su trayectoria empresarial fue asesor del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y coordinador de programas de la extinta USAID en Colombia. También es columnista en distintos medios colombianos, lo que lo convierte en una figura conocida en los debates sobre política agraria del país.

El gabinete de De la Espriella va tomando forma

Con este nombramiento, De la Espriella continúa completando su equipo de gobierno. Hasta el momento confirmó a Rodrigo Lara Restrepo en el Ministerio del Interior, al economista Miguel Gómez Martínez en Hacienda, al biólogo marino Fabio Arjona Hincapié en Ambiente, a la exfiscal Viviane Morales en Educación, al penalista Iván Cancino en Justicia, a la exgobernadora Elsa Noguera en Transporte, al académico Omar Bula Escobar en Cancillería y al mayor general retirado Jorge Eduardo Mora en Defensa, según enumeró Infobae Colombia.

En otras carteras, el abogado Mauricio Gómez Amín, jefe de debate de la campaña, tomará Industria, Comercio y Turismo; el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán encabezará Vivienda, y Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, fue designada en el Ministerio del Deporte.