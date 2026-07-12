Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este domingo, 12 de julio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

capricornianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este domingo para Capricornio

Para Capricornio, la serenidad será más útil que la reacción impulsiva ante posibles roces con la pareja vinculados a la familia política; la razón sostendrá la armonía.

El tiempo jugará a favor: la tormenta irá amainando y se comprobará que el asunto no era tan grave, dejando el terreno listo para retomar la normalidad.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este domingo a las personas de Capricornio?

El 2026-07-12, en el trabajo, Capricornio podría enfrentar un pequeño punto de fricción o malentendido, posiblemente por asuntos de terceros; mantén la cabeza fría, no pongas las emociones por encima de la razón y deja pasar la tormenta: no será tan grave.

Capricornio: así te irá en el amor este domingo

En el amor, Capricornio podría enfrentar hoy un pequeño roce con la pareja por asuntos de la familia política; mantén la cabeza fría y no pongas las emociones por encima de la razón para que el malentendido no escale.

La compatibilidad más favorable del día será con Virgo, cuyo enfoque práctico y sereno te ayudará a dialogar con calma, poner límites con tacto y restablecer la estabilidad afectiva.

Los números de la suerte para Capricornio

Para Capricornio, los números de la suerte son "34, 19, 8, 60"; sirven para elegir fechas, tomar decisiones clave y atraer buena fortuna en el trabajo y las finanzas.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Capricornio, protege tu salud mental hoy con pausas conscientes: respira profundo, da una caminata corta y habla solo cuando te sientas calmado; así evitarás que la tensión familiar te desborde y mantendrás la razón por encima de la emoción.