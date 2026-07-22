La Aerocivil actualizó las reglas para transportar baterías portátiles y dispositivos electrónicos en vuelos.

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) puso en marcha nuevas reglas para el transporte de baterías de litio y power banks en los vuelos nacionales e internacionales. A partir de ahora, estos dispositivos estarán sujetos a controles más estrictos durante las inspecciones de seguridad y quienes incumplan la normativa no podrán llevarlos a bordo.

La actualización responde a las disposiciones adoptadas por la Aerocivil con base en estándares internacionales para reducir los riesgos asociados al transporte de baterías de litio durante los vuelos.

Las nuevas condiciones afectan especialmente a quienes acostumbran viajar con baterías portátiles para cargar celulares, tabletas o computadores. Además de limitar su uso durante el trayecto, la regulación fija requisitos sobre la cantidad, la capacidad y el estado en que pueden transportarse.

Qué dispositivos estarán sujetos a mayores controles en los aeropuertos

La principal modificación recae sobre los power banks o baterías portátiles. Estos equipos solo podrán viajar en el equipaje de mano y ya no estará permitido utilizarlos ni recargarlos mientras el avión se encuentre en vuelo.

La Aerocivil también prohibió que estos dispositivos sean transportados en el equipaje facturado o de bodega, ya que un eventual sobrecalentamiento podría ser detectado y atendido con mayor rapidez si ocurre dentro de la cabina.

La Aerocivil actualizó las reglas para transportar baterías portátiles y dispositivos electrónicos en vuelos. Shutterstock

Durante los controles de seguridad, las autoridades aeroportuarias podrán verificar que las baterías cumplan con las condiciones exigidas por la normativa antes de autorizar su ingreso al avión.

Cuáles son los límites para transportar baterías portátiles

La regulación establece que cada pasajero podrá llevar hasta dos baterías portátiles o baterías de repuesto, siempre que estén correctamente protegidas para evitar cortocircuitos o activaciones accidentales.

Las baterías con una capacidad de hasta 100 Wh podrán transportarse sin necesidad de autorización adicional. En cambio, aquellas cuya potencia supere ese límite y llegue hasta 160 Wh requerirán la aprobación previa de la aerolínea.

Además, estos dispositivos no podrán llevarse junto a objetos metálicos sin protección, como llaves o monedas, debido al riesgo de generar un cortocircuito.

Estas baterías no podrán viajar en ningún caso

La Aerocivil también advirtió que no estará permitido transportar baterías que presenten daños visibles o que representen un riesgo para la seguridad del vuelo.

Entre los dispositivos restringidos se encuentran aquellos que estén inflados, deformados, con señales de sobrecalentamiento o que hayan sido modificados respecto de sus características originales.

La autoridad aeronáutica explicó que estas medidas buscan disminuir el riesgo de incendios o fallas relacionadas con baterías de litio durante las operaciones aéreas.

Otras restricciones que siguen vigentes en los vuelos

Además de las nuevas condiciones para los power banks, continúan aplicándose las restricciones habituales para otros elementos transportados por los pasajeros.

Los objetos cortopunzantes, como cuchillos, tijeras o determinadas herramientas, siguen prohibidos en el equipaje de mano y deben despacharse en la bodega del avión cuando la normativa lo permita.

Asimismo, los líquidos continúan sujetos a las limitaciones de volumen establecidas para los controles de seguridad, por lo que los viajeros deberán verificar estos requisitos antes de presentarse en el aeropuerto.