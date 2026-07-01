El objetivo es contar con una terminal más moderna, preparada para atender la demanda futura y con mejores condiciones operativas.

El aeropuerto más alto de Colombia avanza hacia una transformación que cambiará la conectividad aérea del sur del país. Se trata del aeropuerto San Luis de Ipiales, ubicado en Nariño, que tendrá una renovación integral con una inversión superior a los $135.000 millones de pesos colombianos.

La obra busca responder al aumento de pasajeros que utilizan los aeropuertos nacionales. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, entre enero y mayo de 2026 más de 24,3 millones de viajeros pasaron por las terminales aéreas de Colombia, una cifra que representó un crecimiento frente al mismo periodo del año anterior.

Con esta modernización, el aeropuerto ubicado en la cordillera de los Andes busca convertirse en un punto estratégico para conectar a Nariño con otras regiones del país y con destinos internacionales, especialmente por su cercanía con la frontera con Ecuador.

Aeropuerto San Luis de Ipiales: cuál es el aeropuerto más alto de Colombia y dónde queda

El aeropuerto San Luis de Ipiales es considerado el aeropuerto más alto de Colombia debido a su ubicación a 2976 metros sobre el nivel del mar. La terminal aérea se encuentra en el departamento de Nariño, una zona marcada por el paisaje montañoso de la cordillera de los Andes y por su cercanía con Ecuador.

Desde agosto de 2025 comenzaron las obras de modernización de esta infraestructura, que tendrá una duración estimada de 20 meses. La Aeronáutica Civil destacó que el proyecto representa una mejora clave para la movilidad aérea de la región y permitirá fortalecer la conexión del sur del país.

Cuando finalice la obra, el aeropuerto San Luis de Ipiales buscará convertirse en una terminal aérea moderna y estratégica para Nariño, fortaleciendo la conexión de Colombia con la zona fronteriza y con otros destinos internacionales. Aeronáutica Civil de Colombia

La gerente del aeropuerto, Olga Potosí, explicó que la terminal tiene un papel estratégico porque permitirá unir a municipios como Ipiales y Aldana con otras zonas de Colombia y con el exterior. Además, señaló que la obra puede impulsar sectores como el turismo, el comercio y la generación de empleo.

Nueva terminal del aeropuerto de Ipiales: así será la transformación con inversión millonaria

La renovación del aeropuerto San Luis de Ipiales contempla ampliar significativamente la infraestructura actual donde la terminal pasará de tener 432 metros cuadrados a cerca de 3.770 metros cuadrados, lo que permitirá aumentar su capacidad de atención de pasajeros.

Con la nueva infraestructura, el aeropuerto podrá movilizar alrededor de 300.000 viajeros al año, superando ampliamente los cerca de 70.000 pasajeros que recibe actualmente.

Entre las principales obras se encuentra la construcción de una nueva terminal de pasajeros de aproximadamente 3600 metros cuadrados, una torre de control de 40 metros de altura y una Base de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) de más de 1.000 metros cuadrados.

La modernización incluye también trabajos de urbanismo, construcción de vías de acceso y ampliación de zonas de parqueaderos. Aeronáutica Civil de Colombia

Las obras del aeropuerto más alto de Colombia incluyen vuelos internacionales y operación las 24 horas

El proyecto también contempla mejoras en la plataforma aérea para permitir la operación de tres aeronaves tipo Airbus A320, uno de los modelos utilizados en vuelos comerciales de pasajeros permitiendo ampliar las posibilidades de conexión desde esta zona del país.

Además, se instalará un Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS), una tecnología que facilita las operaciones aéreas en condiciones de baja visibilidad y que permitirá que el aeropuerto tenga capacidad operativa durante las 24 horas del día.

Cuándo estará listo el nuevo aeropuerto San Luis de Ipiales en Nariño

La Aeronáutica Civil estableció que la transformación del aeropuerto tendrá un plazo aproximado de 20 meses desde el inicio de las obras. Según el cronograma previsto, la nueva infraestructura podría estar terminada durante el primer semestre de 2027.

En abril de 2026, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que el proyecto ya superaba el 30 % de avance y aseguró que, aunque todavía existían desafíos por resolver, la ejecución avanzaba de acuerdo con lo esperado.