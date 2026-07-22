Estados Unidos autorizará la entrada al país a los extranjeros que tengan este documento. (Fuente: Montaje EC)

El Gobierno de los Estados Unidos mantiene estrictos controles migratorios para el ingreso de viajeros. Sin embargo, los ciudadanos de determinados países pueden entrar al país sin necesidad de tramitar una visa tradicional, siempre que el viaje sea por motivos turísticos, negocios o tránsito, y tenga una duración máxima de 90 días.

Este beneficio forma parte del Visa Waiver Program (VWP), un programa que permite viajar sin visa mediante la obtención de una autorización electrónica conocida como ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Es importante tener en cuenta que la ESTA no reemplaza el pasaporte. Para solicitarla es obligatorio contar con un pasaporte electrónico (e-Passport) vigente emitido por uno de los países que integran el programa.e la autorización queda vinculada directamente a dicho documento.

No es una visa: este es el permiso que permite ingresar legalmente a Estados Unidos

La ESTA es una autorización de viaje obligatoria para los ciudadanos de los países adheridos al Visa Waiver Program que ingresen a Estados Unidos por vía aérea, marítima o terrestre. Desde 2022, el requisito también se aplica a quienes crucen por las fronteras terrestres.

Si la autorización es aprobada, permite permanecer en Estados Unidos hasta 90 días por motivos de turismo, negocios o tránsito. Sin embargo, su aprobación no garantiza el ingreso al país, ya que la decisión final siempre queda en manos del oficial de la Customs and Border Protection (CBP) en el puerto de entrada.

Estados Unidos autorizará la entrada al país a los extranjeros que tengan este documento. (Fuente: Montaje EC)

Cómo tramitar la ESTA paso a paso

La solicitud se realiza completamente por internet y está vinculada al pasaporte electrónico del viajero.

Para obtenerla es necesario:

Contar con un pasaporte electrónico vigente emitido por un país del Visa Waiver Program.

Completar el formulario de solicitud en línea.

Abonar la tarifa correspondiente .

Esperar la respuesta de las autoridades estadounidenses, que en la mayoría de los casos llega en pocas horas, aunque puede demorar más tiempo.

Una vez aprobada, la ESTA habilita al viajero para abordar el medio de transporte con destino a Estados Unidos, aunque la admisión definitiva será evaluada por las autoridades migratorias al momento del ingreso.

Estados Unidos autorizará la entrada al país a los extranjeros que tengan este documento.

Países que integran el Visa Waiver Program en 2026

Actualmente, el Visa Waiver Program está conformado por 42 países. Colombia no forma parte de este programa , por lo que sus ciudadanos deben solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos.

Europa

Alemania

Andorra

Austria

Bélgica

Croacia

Chequia (República Checa)

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumania

San Marino

Suecia

Suiza

Asia

Brunéi

Israel

Japón

Corea del Sur

Singapur

Taiwán

Oceanía

Australia

Nueva Zelanda

América

Chile

Medio Oriente