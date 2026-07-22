Construyen un túnel monumental en Colombia: conectará dos ciudades históricas y moverá miles de millones en comercio.

Colombia se prepara para un momento trascendental en el ámbito de la infraestructura con la inminente inauguración del Túnel del Toyo, conocido oficialmente como Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, el cual se erigirá como el túnel vehicular más extenso de América Latina.

Esta infraestructura, que abarca más de 35 kilómetros en su recorrido vial, disminuirá el tiempo de viaje de siete a cuatro horas en el trayecto entre Medellín y el Urabá antioqueño, estableciendo así un nuevo corredor estratégico hacia el mar Caribe.

El desarrollo de esta megaobra es conducido por el Gobierno Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, con una inversión que sobrepasa los 2 billones de pesos colombianos. Las instituciones competentes proyectan que el túnel sea inaugurado entre finales de 2026 y principios de 2027, conforme a la programación establecida por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Así será el Túnel del Toyo en Antioquia

El complejo vial del Túnel del Toyo abarca dos tubos principales de 9,73 y 9,4 kilómetros, 32 viaductos, 20 túneles cortos y tres intercambios viales, alcanzando una extensión total de 39,5 kilómetros. Esta significativa infraestructura, que cruza parte de la cordillera Occidental, facilitará un tránsito más seguro, rápido y eficiente entre las subregiones de Antioquia.

Construyen un túnel monumental en Colombia. Web Túnel del Toyo

En el transcurso de su construcción, se han utilizado tecnologías avanzadas en ventilación, drenaje, control de gases y monitoreo ambiental. Asimismo, se han instaurado protocolos ambientales estrictos para salvaguardar la flora y fauna del área, cumpliendo con los estándares internacionales en sostenibilidad vial.

Las ciudades que conectará el Túnel del Toyo

El Túnel del Toyo representa un componente crucial del corredor vial Medellín–Santa Fe de Antioquia–Cañasgordas–Necoclí, el cual establecerá una conexión entre el Valle de Aburrá y el Urabá antioqueño, permitiendo un acceso más fluido a los puertos de Turbo y Necoclí.

Su implementación propiciará una mejora en el transporte de carga, optimizará la competitividad regional y fortalecerá la integración logística entre el interior del país y el mar Caribe.

Asimismo, se anticipa que esta iniciativa repercutirá positivamente en las comunidades de Santa Fe de Antioquia, Dabeiba, Cañasgordas y Giraldo, al disminuir los costos operativos para las empresas transportadoras y fomentar nuevas alternativas en el ámbito turístico.

Cuántas horas dura el viaje de Medellín a Urabá en carro

Con la total apertura del Túnel del Toyo, los viajeros pasarán de invertir siete horas en la ruta entre Medellín y el Urabá a solo cuatro horas, lo que constituirá un cambio significativo que dinamizará tanto el comercio como el turismo en toda la región.

La obra, además de potenciar la conectividad terrestre, representa un impulso decisivo para el corredor interoceánico que integrará el mar Caribe y el mar Pacífico mediante nuevas autopistas de cuarta generación (4G).

Asimismo, estas vías abarcarán más de 75 túneles y numerosas estructuras de puentes, convirtiendo a Antioquia en un punto neurálgico para el desarrollo vial en Colombia.