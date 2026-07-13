Aduana podrá retener en la frontera a ciudadanos que transporten estos tipos de productos al cruzar de país

Comprar beef jerky es casi un ritual para quienes cruzan de Nuevo Laredo hacia Laredo, Texas. Esta carne de res deshidratada se encuentra fácilmente en supermercados, tiendas de conveniencia y gasolineras del lado estadounidense.

Marcas como Jack Link’s y Old Trapper son de las favoritas entre los compradores fronterizos, quienes suelen llevar varias bolsas en cada visita.

Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) advierte que existen restricciones para trasladar productos de origen animal. Al regresar a México, este tipo de alimentos puede quedar sujeto a revisión sanitaria.

Aduana podrá retener en la frontera a ciudadanos que transporten estos tipos de productos al cruzar de país.

Por qué las autoridades pueden retener el producto

Las autoridades mexicanas realizan inspecciones para evitar el ingreso de enfermedades que afecten al ganado nacional.

Por esta razón, los productos elaborados con carne pueden ser revisados. Dependiendo de su origen, presentación y la normatividad vigente, podrían ser admitidos o retenidos.

Estas medidas no buscan afectar a los viajeros. Su objetivo es proteger la sanidad animal del país y reducir el riesgo de introducir enfermedades que impacten al sector pecuario.

Recomendaciones antes de cruzar el puente

Antes de dirigirse hacia Nuevo Laredo, se recomienda consultar la información oficial sobre el ingreso de productos de origen animal.

También es útil conservar el empaque original del producto. Si un inspector aduanero solicita revisarlo, tener la etiqueta a la mano facilita la verificación.

En caso de duda, lo más recomendable es declarar el producto ante el personal de inspección y seguir sus indicaciones. Esto puede evitar contratiempos y la pérdida de la mercancía.