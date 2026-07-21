El Gobierno cambió la jornada laboral y todos trabajarán 42 horas por semana.

Japón entregó más de 1.000 millones de dólares a un país latino y construirá el tren más imponente de América

El Gobierno Nacional hizo oficial la reducción definitiva de la jornada laboral en Colombia a 42 horas por semana, medida que comenzó a regir desde el pasado miércoles 15 de julio de 2026.

Con este decreto, el país completó la última fase de implementación de la Ley 2101 de 2021, una norma que redujo progresivamente las horas laborales sin afectar los salarios, prestaciones ni derechos adquiridos por los trabajadores.

Según explicó el Ministerio del Trabajo, esta decisión busca equilibrar la vida laboral y personal, fortalecer la productividad empresarial y mejorar el bienestar físico y mental de los empleados.

A partir de la fecha establecida, todas las empresas del país debieron ajustar sus horarios y turnos para cumplir con el nuevo límite legal.

¿Cómo quedó la jornada laboral en Colombia durante 2025?

La reducción gradual de la jornada laboral en Colombia continuó en 2025. Desde el 15 de julio de ese año, la jornada máxima pasó de 46 a 44 horas semanales, en cumplimiento del cronograma establecido por la Ley 2101 de 2021.

Esta fue la penúltima etapa de la implementación de la reforma, que dispuso una disminución progresiva de la jornada laboral sin afectar el salario ni las prestaciones sociales de los trabajadores. Con este ajuste, millones de empleados comenzaron a trabajar dos horas menos por semana, antes de la reducción definitiva a 42 horas.

Desde julio de 2026, los trabajadores del país pasaron oficialmente a cumplir 42 horas semanales.

¿Desde cuándo comenzó a regir la jornada laboral de 42 horas semanales?

El 15 de julio de 2026 comenzó a regir en todo el territorio nacional la jornada laboral máxima de 42 horas semanales. A partir de esa fecha, las empresas, sin importar su tamaño o sector económico, debieron ajustar sus horarios de trabajo para cumplir con el nuevo límite establecido por la ley.

Con esta medida se completó la implementación gradual prevista en la Ley 2101 de 2021. El Gobierno reiteró que la reducción de la jornada no implicó disminuciones salariales ni afectó las prestaciones sociales, por lo que los trabajadores conservaron las mismas condiciones económicas mientras pasaron a contar con una mejor distribución de su tiempo.

Qué dice la Ley 2101 de 2021 sobre la reducción de la jornada laboral

La Ley 2101 de 2021 estableció una reducción gradual de la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 horas semanales a 42 en un plazo de cuatro años. El proceso inició en 2023 y culminó con la entrada en vigor del nuevo límite en julio de 2026.

La normativa aclara que la hora de almuerzo no se contabiliza como parte de la jornada efectiva de trabajo, y que el Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, imponiendo sanciones a las empresas que no respeten la reducción horaria.

¿Cuáles son las ventajas de la nueva jornada laboral en Colombia?

Entre los principales beneficios de la reducción a 42 horas se destacan la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, el aumento en la productividad y la posibilidad de dedicar más tiempo al descanso o a la familia.

Expertos aseguran que los países con jornadas más cortas suelen registrar menores índices de estrés y ausentismo laboral.

Sin embargo, los gremios empresariales advierten desafíos logísticos para reorganizar los turnos, especialmente en sectores como comercio, manufactura y servicios, donde podría ser necesario contratar más personal o implementar nuevos modelos de trabajo.

A pesar de estos retos, el Gobierno mantuvo su postura: la medida apunta a consolidar una relación laboral más equilibrada, moderna y sostenible, en línea con las tendencias internacionales.