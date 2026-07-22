Tener el pasaporte vigente continúa siendo un requisito indispensable para abordar la mayoría de los vuelos al exterior.

Es oficial | Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte

Los aeropuertos internacionales de Cancún (México), Cusco (Perú), Cartagena de Indias (Colombia) y Lima (Perú) mantienen controles sobre la documentación de los pasajeros que ingresan o salen de sus respectivos países. En caso de presentar un pasaporte vencido cuando este sea obligatorio para el viaje, las autoridades migratorias o las aerolíneas pueden impedir el embarque o negar el ingreso, de acuerdo con la normativa vigente y las exigencias del destino.

Antes de comprar un tiquete o llegar al aeropuerto, las autoridades recomiendan revisar la fecha de vencimiento del pasaporte, ya que algunos países incluso exigen una vigencia mínima de varios meses para permitir el ingreso al territorio.

¿Qué pasa si llega al aeropuerto con el pasaporte vencido?

Uno de los errores más comunes entre los viajeros es descubrir que el pasaporte perdió vigencia pocos días antes del vuelo o incluso durante el proceso de check-in.

En estos casos, la aerolínea puede negar el abordaje porque tiene la obligación de verificar que cada pasajero cumpla con los requisitos migratorios del país de destino. Si aún así el viajero llega al control migratorio, las autoridades también pueden impedir la salida o el ingreso cuando el documento no cumple con las condiciones exigidas.

Por esa razón, renovar el pasaporte con suficiente anticipación es una de las principales recomendaciones para evitar contratiempos.

Los aeropuertos de Cancún, Cusco, Cartagena de Indias y Lima bloquearán la entrada y salida del país a quienes posterguen la renovación del pasaporte.

¿Qué exige México para viajar por el Aeropuerto Internacional de Cancún?

México solicita a los extranjeros presentar un pasaporte vigente para ingresar al país, salvo las excepciones previstas en acuerdos internacionales específicos.

En el Aeropuerto Internacional de Cancún, uno de los de mayor movimiento en América Latina, las autoridades migratorias verifican la documentación de los viajeros antes de autorizar el ingreso al territorio mexicano.

Además, quienes salen desde México hacia otros destinos internacionales deben cumplir con las exigencias del país de llegada, por lo que un pasaporte vencido puede impedir el embarque incluso antes del control migratorio.

¿Cuáles son los requisitos para viajar por Cusco y Lima?

Perú exige que los ciudadanos extranjeros presenten un pasaporte vigente para ingresar al país, salvo cuando existan acuerdos internacionales que permitan utilizar otro documento de identidad.

Tanto el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, en Cusco, como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima, realizan controles migratorios sobre la documentación de los pasajeros internacionales.

En el caso de los ciudadanos de los países miembros de la Comunidad Andina (CAN), entre ellos Colombia, es posible ingresar a Perú utilizando la cédula de ciudadanía vigente para fines de turismo. Sin embargo, para viajar hacia destinos fuera de este acuerdo o cuando el itinerario lo requiera, continúa siendo obligatorio contar con un pasaporte válido.

¿Qué controles se realizan en el Aeropuerto de Cartagena de Indias?

En Colombia, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, ubicado en Cartagena de Indias, aplica los controles migratorios establecidos por Migración Colombia para todos los vuelos internacionales.

Los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje reconocido por las autoridades colombianas para ingresar o salir del país.

En el caso de los ciudadanos colombianos, aunque pueden viajar únicamente con la cédula hacia algunos países de la Comunidad Andina, para la mayoría de los destinos internacionales sigue siendo obligatorio portar un pasaporte vigente.

Si el documento está vencido, la aerolínea o Migración Colombia pueden impedir el embarque dependiendo del destino del vuelo.

¿Por qué algunos países exigen varios meses de vigencia en el pasaporte?

Aunque el pasaporte no haya expirado, muchos gobiernos establecen un tiempo mínimo de vigencia restante para permitir el ingreso de visitantes extranjeros.

Dependiendo del destino, ese plazo puede ser de tres o incluso seis meses contados desde la fecha prevista de llegada.

Por esta razón, las autoridades aconsejan verificar no solo que el documento esté vigente, sino también que cumpla con el tiempo mínimo exigido por el país que se visitará.

¿Qué documentos revisan las autoridades migratorias antes de autorizar un viaje?

Los organismos migratorios y las aerolíneas realizan varias verificaciones antes de permitir un viaje internacional.

Entre los documentos y requisitos que normalmente revisan se encuentran:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Documento de identidad cuando exista un acuerdo internacional que lo permita.

Visa vigente, si el destino la exige.

Coincidencia entre los datos del pasaporte y el tiquete aéreo.

Cumplimiento de los requisitos migratorios y sanitarios establecidos por el país de destino.

¿Qué deben tener en cuenta los colombianos antes de viajar al exterior?

Para evitar inconvenientes en aeropuertos como Cancún, Cusco, Cartagena de Indias o Lima, los viajeros colombianos deben revisar con suficiente anticipación la vigencia de su pasaporte y consultar los requisitos específicos del país que visitarán.

También es recomendable confirmar si el destino permite el ingreso únicamente con la cédula de ciudadanía o si exige pasaporte, visa o una vigencia mínima del documento. Hacer esta verificación antes del viaje puede evitar la pérdida del vuelo, gastos adicionales y demoras en los controles migratorios.