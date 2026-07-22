Oficial | Japón, Corea del Sur y Australia prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite de renovación del pasaporte

Es oficial | Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte

Quienes estén organizando un viaje a Japón, Corea del Sur o Australia deberán revisar con anticipación el estado de su pasaporte. En estos países, presentar un documento vencido o que no cumpla con los requisitos migratorios puede derivar en la negativa de embarque por parte de la aerolínea o en el rechazo del ingreso por parte de las autoridades fronterizas.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan no postergar la renovación del pasaporte cuando esté próximo a vencer, especialmente antes de realizar un viaje internacional.

¿Cuál es el trámite que no conviene dejar para último momento?

El trámite consiste en renovar el pasaporte antes de que pierda su vigencia.

Aunque cada país establece sus propios requisitos migratorios, viajar con un pasaporte vencido impide el ingreso internacional y, en muchos casos, las aerolíneas ni siquiera permiten abordar el avión.

Además, algunos destinos exigen que el documento conserve varios meses de vigencia al momento de ingresar.

¿Qué exige Japón?

Para ingresar a Japón, los viajeros extranjeros deben presentar un pasaporte vigente durante todo el período de permanencia.

Aunque Japón no establece una regla general de seis meses de vigencia para todas las nacionalidades, el documento debe encontrarse válido al momento del ingreso y cumplir los requisitos migratorios correspondientes.

Oficial | Japón, Corea del Sur y Australia prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite de renovación del pasaporte Imagen creada con IA - ChatGPT

¿Qué requisitos tiene Corea del Sur?

Corea del Sur también exige que los visitantes ingresen con un pasaporte vigente.

Dependiendo de la nacionalidad del viajero, además pueden aplicarse otros requisitos, como autorizaciones electrónicas de viaje o visas, por lo que se recomienda revisar las condiciones antes de la salida.

¿Qué ocurre con Australia?

Australia exige un pasaporte válido para ingresar al país y, en la mayoría de los casos, también contar con una visa o autorización electrónica (ETA o eVisitor, según la nacionalidad) antes del viaje.

Si el pasajero no cumple con estos requisitos, la aerolínea puede impedir el embarque.

¿Por qué las aerolíneas pueden impedir el embarque?

Antes de cada vuelo internacional, las compañías aéreas verifican que los pasajeros cuenten con toda la documentación exigida por el país de destino.

Si detectan que el pasaporte está vencido, presenta daños o no cumple con los requisitos migratorios, pueden negar el embarque para evitar sanciones por transportar viajeros inadmisibles.

Recomendaciones antes de viajar

Antes de comprar un pasaje internacional, las autoridades aconsejan verificar que:

El pasaporte esté vigente.

El documento se encuentre en buen estado.

Se cumpla el período mínimo de validez exigido por el país de destino, cuando corresponda.

Se cuente con la visa o autorización electrónica requerida para ingresar.

De esta manera, los viajeros podrán evitar contratiempos tanto en el aeropuerto de salida como al llegar a su destino internacional.