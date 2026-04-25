Salir de Colombia hacia el exterior implica cumplir con un requisito básico que condiciona todo el viaje: tener el pasaporte vigente y en buen estado. Sin este documento actualizado, el proceso se detiene antes de comenzar, ya que es una exigencia obligatoria en cualquier traslado internacional. En los aeropuertos, el control se realiza en dos etapas. Por un lado, las aerolíneas verifican que el pasajero cumpla con las condiciones del país de destino, incluyendo documentación válida. Luego, en Migración Colombia, se revisa la validez, autenticidad y vigencia del pasaporte. Si el documento presenta irregularidades, está vencido o no cumple con los requisitos exigidos, el pasajero no podrá continuar con el viaje, ya que no superará los controles establecidos. Para cualquier viaje internacional, Colombia exige la presentación de un pasaporte válido y en vigor. Este requisito responde tanto a normas internas como a acuerdos internacionales que regulan el tránsito de personas entre países. En términos concretos, si el pasaporte está vencido, deteriorado o no cumple con las condiciones de lectura, el pasajero no podrá completar el proceso migratorio. A esto se suma una exigencia frecuente en destinos internacionales: que el documento tenga una vigencia mínima de entre 3 y 6 meses al momento del ingreso. Este punto es clave porque genera una situación habitual. Muchos viajeros creen que pueden salir del país mientras el pasaporte no esté vencido, pero ignoran que el destino puede exigir un margen adicional. En esos casos, la consecuencia es directa: el embarque se rechaza antes incluso de llegar al control migratorio. El primer filtro ocurre en el check-in. Las aerolíneas verifican que el pasajero cumpla con todos los requisitos del país de destino, incluido el estado del pasaporte. Si el documento no es válido o no tiene la vigencia suficiente, la compañía puede denegar el embarque para evitar sanciones internacionales. Si el viajero supera esa instancia, el segundo control es el de Migración Colombia. Allí se revisa la documentación de manera oficial. Cualquier irregularidad puede derivar en la imposibilidad de autorizar la salida del país, incluso con el pasaje emitido y el equipaje despachado. Este doble control es el que, en la práctica, define el viaje. No hay margen de interpretación ni excepciones operativas: si el documento no cumple, el proceso se detiene. El problema no suele ser un pasaporte completamente vencido, sino uno próximo a vencer. Este es el error más frecuente entre los viajeros internacionales. Muchos países, incluidos destinos habituales para colombianos como los de la Unión Europea, exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima posterior a la fecha de salida prevista. No cumplir con ese requisito implica quedar fuera del viaje, aunque el documento siga siendo válido en Colombia. A este escenario se suma otro factor: la postergación del trámite de renovación. En contextos de alta demanda, conseguir turno puede demorar varios días o semanas, lo que deja a muchos viajeros sin tiempo para regularizar su situación antes del viaje. La conclusión no está en una norma que prohíba viajar, sino en cómo funciona el sistema. No renovar el pasaporte no genera una sanción directa, pero sí tiene una consecuencia inmediata: el viaje no se realiza.