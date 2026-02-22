Durante las últimas semanas, una serie de decisiones judiciales y movimientos políticos en Estados Unidos volvió a poner en alerta a los países que dependen de ese mercado para sostener sus exportaciones. Para Colombia, el tema no es menor: detrás de cada ajuste arancelario hay sectores productivos enteros pendientes de un detalle legal que puede cambiar su destino. Aunque en un primer momento el fallo de la Corte Suprema estadounidense fue interpretado como un freno a los aranceles, el escenario rápidamente se volvió más complejo. Nuevas herramientas legales activadas por la Casa Blanca reabrieron la discusión y dejaron a varios países, entre ellos Colombia, en una zona de incertidumbre comercial. El interrogante central no es solo cuánto subirán los aranceles, sino a qué productos impactarán realmente. Café, flores, petróleo y otros bienes clave aparecen en el centro del debate, pero el alcance final de la medida no es tan evidente como parece a simple vista. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones colombianas, por lo que cualquier ajuste arancelario tiene efectos directos sobre empleo, ingresos y competitividad. El recargo aplicado inicialmente fue del 10% adicional sobre la mayoría de las importaciones, con el anuncio posterior de un aumento al 15%, lo que encarece de inmediato el ingreso de productos al mercado estadounidense. Este tipo de aranceles no siempre afecta de la misma manera a todos los sectores. En algunos casos, el costo adicional lo absorbe el importador; en otros, se traslada al exportador colombiano o al consumidor final. En cualquier escenario, el resultado es el mismo: menores márgenes y mayor presión comercial para las empresas que dependen de ese mercado. De acuerdo con análisis técnicos del comercio bilateral, existen tres grandes grupos de productos colombianos frente a los aranceles de Estados Unidos. Un primer grupo, más reducido, está claramente excluido del recargo, lo que ofrece un margen de certeza jurídica para ciertos exportadores. El segundo grupo, y el más relevante para Colombia, incluye productos como café verde, petróleo crudo, oro y banano, que podrían quedar exentos dependiendo de su clasificación arancelaria exacta. Aquí, un error técnico en el código puede marcar la diferencia entre pagar o no el 15%, obligando a las empresas a extremar controles. Finalmente, hay sectores que sí enfrentarían el impacto completo del arancel. Flores, aceite de palma y algunos productos industriales no figuran en las listas de exclusión y deberían asumir el recargo total. Aunque la medida no apunta solo a Colombia, el encarecimiento general del comercio y la incertidumbre regulatoria siguen siendo un desafío para la economía exportadora del país.