El Ministerio de Transporte confirmó que la zona de control migratorio del Aeropuerto Internacional El Dorado entró en su recta final de modernización y comenzará a operar a plena capacidad a partir de junio de 2026. La intervención, que ya alcanza un 76 % de avance, busca responder al crecimiento sostenido del tráfico internacional y reducir de manera significativa los tiempos de espera para los viajeros. La verificación técnica fue realizada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Migración Colombia y la concesión Opain, quienes inspeccionaron los trabajos en curso sin que se haya afectado la operación diaria de la terminal aérea más importante del país. De acuerdo con el cronograma oficial, la ampliación estaría completamente lista en junio de 2026. A partir de ese momento, la zona internacional contará con mayor capacidad operativa y nuevos sistemas tecnológicos que permitirán atender el alto flujo de pasajeros que entra y sale del territorio nacional. El proyecto se ejecuta en medio de un aumento histórico en el movimiento migratorio. Mientras en 2022 se registraron cerca de 4,5 millones de viajeros internacionales, en 2025 la cifra superó los 6,2 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 38 %. Este incremento obligó a acelerar las obras para evitar congestiones en temporadas altas. Uno de los cambios más relevantes es la ampliación a 62 módulos de atención en la zona de inmigración. Estos estarán distribuidos en: Estos equipos permitirán validar datos de ingreso y salida mediante reconocimiento biométrico, lo que reducirá los tiempos de revisión documental y hará más fluido el tránsito de pasajeros en horas pico. Además, se instalarán pantallas informativas integradas en el pórtico de ingreso para organizar mejor las filas y orientar a los usuarios dentro de la terminal internacional. Dentro de las obras ya entregadas se destaca la nueva sede del Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM), un espacio de 187 metros cuadrados dotado con tecnología de punta para fortalecer la vigilancia y el análisis de información migratoria. El centro cuenta con: Con esta infraestructura se busca mejorar la capacidad de reacción ante alertas y reforzar la seguridad en uno de los principales puntos de entrada al país.