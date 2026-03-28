Alemania ha ratificado una de las decisiones militares más significativas de la última década: la adquisición de 20 aviones de combate de alta tecnología con el objetivo de modernizar su Fuerza Aérea y reafirmar su liderazgo en Europa. Esta iniciativa forma parte de una estrategia a largo plazo que busca fortalecer su capacidad defensiva ante amenazas externas, especialmente en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania y el nuevo orden de seguridad global. La operación, que ha sido aprobada por el Parlamento alemán, conlleva una inversión aproximada de 3.750 millones de euros y representa un cambio radical en la política de defensa del país, que durante años mantuvo un perfil bajo en gasto militar. En la actualidad, Berlín avanza con determinación y aspira a convertirse en uno de los ejércitos más temidos del continente. El Eurofighter Tranche 5 es una versión avanzada del avión de combate europeo que reemplazará de manera progresiva a los antiguos Panavia Tornado de la Luftwaffe (Fuerza Aérea alemana). Estos aviones representan un avance tecnológico significativo, ya que incorporan sistemas diseñados para el combate moderno, donde la información, la conectividad y la guerra electrónica son tan cruciales como el armamento. La incorporación de los nuevos cazas, el Eurofighter Tranche 5, permitirá a Alemania operar en escenarios complejos, coordinar misiones con aliados de la OTAN y mantener la superioridad aérea durante las próximas décadas. Los Eurofighter de última generación se destacan por integrar tecnología militar de punta: En términos simples, son aviones pensados no solo para volar, sino para dominar el campo de batalla aéreo. La operación contempla a Alemania como un actor central en la defensa europea. De acuerdo con los ejecutivos del programa Eurofighter, el acuerdo asegura la continuidad industrial, el empleo especializado y el desarrollo tecnológico en toda la región. Asimismo, refuerza la noción de una Europa con capacidad militar propia, que sea menos dependiente de Estados Unidos y que esté mejor preparada para enfrentar conflictos de alta intensidad. Alemania se ubica actualmente dentro del top 15 de las potencias militares del planeta, de acuerdo con el índice Global Firepower, destacándose por poseer una de las flotas aéreas más significativas de Europa. Su inventario aéreo incluye: