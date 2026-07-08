Sus esmeraldas continúan siendo de las más buscadas por compradores internacionales.

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Colombia volvió a ratificar su posición como el principal referente mundial de las esmeraldas gracias a la calidad de sus yacimientos, el volumen de sus reservas y la creciente demanda internacional de estas gemas. Mientras mercados como Estados Unidos, China y otros países asiáticos incrementan el interés por piedras con certificación de origen, el país fortalece una industria que representa una de las mayores ventajas competitivas dentro del sector minero.

Además de sobresalir por la belleza de sus piedras preciosas, Colombia concentra una parte importante de las reservas conocidas de esmeraldas en el planeta, lo que la convierte en un actor estratégico dentro de un mercado donde varias potencias buscan asegurar el suministro de minerales de alto valor para la joyería de lujo.

¿Por qué Colombia es el país con las mayores reservas de esmeraldas del mundo?

Colombia es considerada el líder mundial en la producción de esmeraldas de alta calidad. Diversas estimaciones del sector indican que el país concentra cerca del 70 % de las reservas mundiales conocidas y participa con alrededor del 55 % del mercado internacional de estas piedras preciosas.

El verdadero diferencial no está únicamente en la cantidad. Las esmeraldas colombianas son reconocidas por su intenso color verde, su transparencia y la pureza de sus cristales, características que elevan considerablemente su valor frente a las producidas en otros países.

Las condiciones geológicas de la Cordillera Oriental permitieron la formación de algunos de los depósitos más importantes del planeta, convirtiendo al territorio colombiano en un referente para la minería de piedras preciosas desde hace varios siglos.

Este país de América latina es el dueño de grandes reservas de esmeraldas, un mineral que se disputan entre importantes potencias.

¿Con qué países compite Colombia por dominar la producción de esmeraldas?

Aunque Colombia mantiene el liderazgo mundial, existen otros productores que han ganado participación en el mercado internacional.

Brasil

Brasil ocupa uno de los primeros lugares gracias a sus minas ubicadas principalmente en Bahía, Goiás y Minas Gerais. Sus esmeraldas suelen presentar tonalidades verdes con matices amarillentos y buena claridad.

Zambia

El país africano es uno de los mayores competidores de Colombia. Sus esmeraldas, especialmente las provenientes de la mina de Kagem, son apreciadas por sus colores verdes oscuros con ligeros tonos azulados.

Afganistán

Las piedras extraídas en el valle de Panjshir son altamente valoradas por su intenso color. Sin embargo, la producción enfrenta limitaciones debido a la situación política y de seguridad de la región.

Rusia

Aunque su participación es menor, Rusia cuenta con importantes depósitos que también abastecen parte del mercado mundial de esmeraldas.

Pese a esta competencia, Colombia continúa ocupando el primer lugar tanto por la calidad como por la reputación internacional de sus gemas.

¿Dónde se encuentran las principales minas de esmeraldas en Colombia?

La mayor parte de la producción nacional se concentra entre los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, en plena Cordillera Oriental.

Entre los yacimientos más reconocidos se destacan:

Muzo.

Borbur.

Coscuez.

Chivor.

Muzo, en Boyacá, es considerada por muchos expertos como la capital mundial de las esmeraldas debido a la extraordinaria calidad de las piedras que allí se extraen.

En esta región también sobresalen los cerros de Fura y Tena, dos sitios emblemáticos rodeados de leyendas sobre el origen de las esmeraldas y que hacen parte del patrimonio cultural del occidente boyacense.

¿Cuánto exporta Colombia en esmeraldas cada año?

La industria esmeraldera continúa mostrando un comportamiento positivo. De acuerdo con cifras divulgadas por Fedesmeraldas, durante 2025 las exportaciones alcanzaron aproximadamente 116 millones de dólares.

Asimismo, cerca del 95 % de las esmeraldas extraídas en Colombia tienen como destino mercados internacionales, equivalentes a alrededor de 3,8 millones de quilates exportados anualmente.

Los principales compradores son:

Estados Unidos.

Hong Kong.

Tailandia.

China.

Emiratos Árabes Unidos.

India.

Turquía.

Varios países de Europa.

El crecimiento del sector también responde al interés de los compradores por piedras con trazabilidad, certificaciones gemológicas y procesos de extracción cada vez más transparentes.

¿Se puede hacer turismo de esmeraldas en Colombia?

Sí. El turismo alrededor de las esmeraldas se ha convertido en una experiencia cada vez más atractiva para visitantes nacionales y extranjeros.

Quienes recorren Boyacá y Cundinamarca pueden conocer parte de la historia minera del país, visitar museos especializados y participar en recorridos guiados donde expertos explican cómo se forman, extraen y clasifican estas piedras preciosas.

Entre los lugares más visitados sobresalen el Museo Internacional de la Esmeralda y otros espacios dedicados a divulgar la riqueza geológica y cultural que rodea a este mineral, además de recorridos turísticos en municipios tradicionales de la región esmeraldera.