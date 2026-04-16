Durante el evento Meta Connect 2025, celebrado en septiembre del año pasado, Mark Zuckerberg sorprendió al presentar una visión que rompe con el dominio actual de los teléfonos móviles. El fundador de Meta Platforms planteó que los dispositivos que usamos hoy podrían quedar obsoletos frente a una nueva generación de herramientas mucho más integradas a la vida cotidiana: las gafas inteligentes. Según explicó, estos nuevos dispositivos buscan cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología, eliminando la necesidad de mirar constantemente una pantalla. En su proyección, dentro de una década muchas personas dejarán de llevar smartphones y adoptarán alternativas más naturales y menos invasivas. El CEO de Meta ha sido crítico con los smartphones actuales, a los que considera limitados en su evolución. Desde su perspectiva, estos dispositivos generan distracciones constantes y afectan las interacciones cara a cara. Frente a esto, propone un formato que acompañe al usuario durante todo el día sin interrumpir su entorno. Las gafas inteligentes, según su visión, podrían convertirse en una especie de asistente permanente capaz de ver, escuchar y ofrecer información en tiempo real. A pesar del entusiasmo, la transición no será inmediata. Las gafas aún dependen en parte de otros dispositivos para ciertas funciones y todavía no logran reemplazar completamente a los teléfonos en tareas como llamadas independientes. Sin embargo, Meta ya trabaja en un ecosistema que incluye otros dispositivos complementarios, con la intención de avanzar hacia una solución más autónoma en los próximos años. El modelo más avanzado presentado, conocido como Meta Ray-Ban Display, incorpora una pantalla de realidad aumentada que solo puede ver quien las utiliza. Esta tecnología permite acceder a notificaciones, indicaciones de navegación o traducciones en tiempo real sin necesidad de sacar un teléfono del bolsillo. El manejo del sistema no se limita a botones tradicionales: incluye comandos de voz, gestos e incluso un accesorio llamado Neural Band, capaz de interpretar señales musculares para interactuar con la interfaz. Este enfoque busca que la experiencia sea más intuitiva y fluida. El lanzamiento inicial de estas gafas está previsto en Estados Unidos con un valor de 799 dólares. La compañía planea ampliar su disponibilidad a otros países durante 2026, en lo que sería el primer paso hacia una adopción más masiva de esta tecnología. Con este movimiento, Meta busca posicionarse como líder en la próxima gran transformación digital, apostando a que el futuro de la conectividad no estará en la palma de la mano, sino directamente frente a nuestros ojos.