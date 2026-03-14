El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que durante este fin de semana varias regiones de Colombia podrían registrar condiciones meteorológicas inestables, con presencia de lluvias, tormentas eléctricas y aumento de la nubosidad. El pronóstico indica que las precipitaciones podrían presentarse con intensidades moderadas a fuertes en distintas zonas del país, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y afectaciones en la movilidad, especialmente en áreas montañosas y corredores viales con alta pendiente. Para este sábado se prevén precipitaciones importantes en varias regiones del territorio nacional. En la región Andina podrían registrarse acumulados de lluvia medios a altos en sectores de: También se estiman lluvias en el sur de Antioquia y el sur de Caldas. En la región Pacífica, las precipitaciones se mantendrán acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en: Para la Amazonía se pronostican lluvias en el occidente de Caquetá y Putumayo, así como en zonas de Amazonas, Vaupés y Guainía. En la región Caribe se esperan precipitaciones ligeras a moderadas en el sur de Bolívar y Córdoba. Por su parte, en el norte de la región Orinoquía predominarían condiciones de tiempo seco, según el informe meteorológico. Las autoridades recomiendan a la población: Asimismo, se recomienda consultar información actualizada sobre el estado de las carreteras a través de herramientas como VI@JERO SEGURO, la línea #767, la cuenta de X @numeral767 y la página web del Invías. Ante la posibilidad de tormentas eléctricas o vendavales, se aconseja: Aunque se registren lluvias en varias zonas, las autoridades también recomiendan medidas de prevención frente a incendios forestales: Las autoridades hacen un llamado a la comunidad a mantenerse informada y tomar precauciones, ya que las condiciones climáticas pueden variar rápidamente y generar emergencias en diferentes regiones del país.