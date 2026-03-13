En una nueva alerta, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anticipó otra jornada de precipitaciones en regiones ampliadas del país. Algunas de estas lluvias están acompañadas de tormentas eléctricas. Las precipitaciones registradas esta semana en algunos sectores del país han generado alertas por posibles crecientes súbitas en ríos de Santander y Cauca. También hubo lluvias persistentes en sectores de la región Andina, incluida la ciudad de Bogotá. Hacia el final de la semana, el pronóstico muestra una distribución más amplia de la nubosidad y las precipitaciones sobre el territorio nacional, con una mayor presencia de lluvias en el sur del país, especialmente en sectores de Amazonas, Caquetá y el sur de la región Pacífica, donde se tienen áreas continuas de inestabilidad. En el centro y norte del país se mantienen núcleos dispersos de lluvia, lo que favorecerá intervalos de tiempo seco alternados con chubascos de corta duración, pero localmente intensos. Asimismo, el piedemonte llanero y sectores de la Orinoquía muestran un patrón de mayor actividad convectiva, lo que sugiere un incremento progresivo en la humedad hacia el cierre de la semana, resultando en una distribución más generalizada de las lluvias en esta zona del país. Ante estas condiciones, se mantiene una alerta roja en la subzona hidrográfica del río Sogamoso, debido a la probabilidad de crecientes súbitas en el río y sus afluentes tras las lluvias registradas en las últimas horas. Los municipios que deben mantener especial atención son Durante la noche del 10 de marzo y la madrugada del 11 de marzo se reportaron eventos de creciente súbita en varios ríos del departamento del Cauca, asociados a las intensas precipitaciones registradas en la zona. Entre los eventos reportados se encuentran: