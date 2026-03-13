Desde mayo de 2025, el Gobierno de Estados Unidos ha implementado condiciones estrictas para la utilización y renovación del pasaporte estadounidense, un documento esencial para la realización de viajes y trámites tanto dentro como fuera del país. Estas regulaciones impactan a ciudadanos y residentes, incluyendo a migrantes que no han cumplido con ciertos requisitos administrativos. Con la introducción del Real ID como identificación obligatoria para vuelos nacionales y el acceso a edificios federales, se establece que quienes no posean dicho documento deben presentar un pasaporte válido. Sin embargo, las autoridades han señalado que no todos los pasaportes vencidos son susceptibles de renovación y que, en determinadas circunstancias, el proceso puede quedar suspendido. Según la información oficial proporcionada por el Gobierno estadounidense, no podrán avanzar con la renovación del pasaporte aquellas personas que presenten el documento en alguna de las siguientes circunstancias: En tales situaciones, el sistema de renovación no está habilitado y la solicitud puede ser rechazada de manera automática. Los ciudadanos y migrantes que no cumplen con los requisitos de renovación deben iniciar el trámite completo desde cero, como si solicitaran el pasaporte por primera vez. Este procedimiento es obligatorio y no admite excepciones. El primer paso es completar el formulario DS‑11, que debe presentarse sin firmar hasta estar frente a un agente autorizado. Además, se exige reunir documentación que acredite ciudadanía estadounidense, una identificación válida, una fotografía reciente y el pago de las tarifas correspondientes. El costo aproximado del pasaporte libro es de USD 130, a lo que se suma una tarifa de aceptación de USD 35, según el lugar donde se realice el trámite. El pago puede efectuarse mediante cheque, giro postal o tarjeta, dependiendo del centro habilitado. El tiempo de procesamiento regular es de 6 a 8 semanas, aunque existe la opción de un servicio expedito, con entrega estimada en 2 a 3 semanas, mediante el pago adicional correspondiente. La presentación de la solicitud del nuevo pasaporte debe realizarse de manera presencial en centros de aceptación autorizados, tales como oficinas de correos, bibliotecas públicas o agencias gubernamentales locales. Una vez que la solicitud ha sido aprobada, el documento será enviado por correo postal a la dirección proporcionada por el solicitante. Estas condiciones permanecen vigentes y constituyen parte de los controles implementados por el Gobierno de Estados Unidos para regular el uso del pasaporte como documento oficial.