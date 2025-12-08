La NASA se prepara para lo peor: el enigmático cometa 3I/ATLAS activa las defensas planetarias a nivel global.

La NASA activó silenciosamente su sistema de defensa planetaria tras detectar un fenómeno inusual en el cometa interestelar 3I/ATLAS, descubierto en julio de 2025. El objeto, que proviene de fuera del Sistema Solar, mostró un comportamiento que los astrónomos calificaron como “inexplicable”, lo que llevó a la agencia a desplegar un protocolo de monitoreo a escala mundial.

Sin comunicados públicos ni conferencias de prensa, la NASA activó la llamada Campaña de Astrometría de Cometas de la IAWN, un operativo internacional que se extenderá del 27 de noviembre de 2025 al 27 de enero de 2026, con el objetivo de rastrear cada movimiento del 3I/ATLAS.

Razones de la activación de la defensa planetaria de la NASA por el cometa 3I/ATLAS

Según informó el diario La Razón, es la primera vez en la historia que un objeto interestelar es incorporado en una campaña coordinada por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN), una entidad que se activa exclusivamente ante potenciales amenazas para la Tierra.

De acuerdo con el comunicado, el operativo tiene como objetivo mejorar las capacidades globales de detección de cuerpos celestes y preparar al planeta ante posibles impactos. Los funcionarios de la IAWN han reconocido que el 3I/ATLAS presenta “desafíos únicos” para calcular su trayectoria, dado que su movimiento no se ajusta a los patrones convencionales de los cometas conocidos.

El desarrollo del cometa 3I/ATLAS ha llamado la atención de investigadores y fanáticos. Fuente: narrativas-spin-co

Descubre la “anticola” del cometa 3I/ATLAS y su significado

Entre los aspectos que más desconciertan a los astrónomos se encuentra su “anticola”, una corriente de partículas que se dirige hacia el Sol, en contraste con el comportamiento observado en los cometas convencionales.

Este fenómeno sugiere un comportamiento atípico que ha suscitado un notable interés en la comunidad científica internacional, impulsando investigaciones que buscan comprender las implicaciones de este fenómeno en el estudio de los cometas y su interacción con el entorno solar.

Los próximos estudios buscarán prever mejor que se puede esperar de este fenómeno. Fuente: narrativas-spin-co

Campaña de Astrometría: ¿Qué es y por qué preocupa?

Durante el periodo de observación, telescopios y sistemas de rastreo de todo el mundo enfocarán su atención en el cometa 3I/ATLAS con el objetivo de determinar con precisión su ubicación, composición y evolución orbital.

Aunque la NASA ha calificado la operación como un simple ejercicio de cooperación científica, el silencio institucional que ha acompañado el lanzamiento de la campaña ha suscitado especulaciones en redes sociales y foros especializados. Usuarios de la plataforma X (anteriormente Twitter) se cuestionan si la agencia está ocultando información sobre una posible amenaza real para la Tierra.