Otro día de fuertes lluvias para este jueves 4: estas serán las zonas más afectadas por las precipitaciones.

Colombia seguirá enfrentando este jueves 4 de diciembre otra jornada marcada por lluvias fuertes, nubosidad densa y precipitaciones constantes en múltiples sectores de todo el país.

De acuerdo con el pronóstico oficial, se prevé un descenso en las precipitaciones sobre la región Andina, así como la persistencia del tiempo seco sobre amplios sectores de la Orinoquía y Amazonía.

Sin embargo, en el resto del territorio nacional se esperan acumulados de lluvias importantes sobre la región Pacífica, el oriente de Antioquia, sur de la región Andina y sectores del piedemonte llanero. Las autoridades recomiendan a los municipios en alerta mantener vigilancia sobre quebradas, ríos de respuesta rápida y zonas con antecedentes de deslizamiento.

¿Qué municipios serán los más afectados por las lluvias del 4 de diciembre?

Las precipitaciones más intensas del jueves se concentrarán en departamentos con alta actividad convectiva. De acuerdo con el análisis técnico, se esperan lluvias abundantes y posibles tormentas eléctricas en zonas de:

Nariño

Cauca

Huila

Meta

Tolima

Valle del Cauca

Chocó

Antioquia

Córdoba

En cada uno de estos departamentos, los municipios ubicados en zonas montañosas, corredores viales y áreas cercanas a cuencas hídricas tendrán mayor riesgo de acumulados de agua, caídas de árboles, crecientes súbitas o desbordamientos locales.

Bogotá experimentará lluvias desde media mañana en adelante (Fuente: archivo).

Entre tanto, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ocasionales durante el día.

¿Cómo será el clima en Bogotá este jueves 4 de diciembre?

Bogotá mantendrá un patrón de lluvias de intensidad ligera a moderada desde las nueve de la mañana y durante todo el día. Aunque no se espera un evento extremo en comparación con otras regiones, sí habrá condiciones suficientes para generar demoras viales, congestiones y encharcamientos en puntos críticos de la ciudad.

¿Por qué se presentan lluvias constantes en esta parte de diciembre?

El comportamiento atmosférico de esta semana se explica por la presencia de humedad abundante en niveles medios y bajos, sumada a sistemas de inestabilidad provenientes del Pacífico que interactúan con el calentamiento diurno

Esta combinación favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical, capaces de producir lluvias constantes, descargas eléctricas y precipitaciones más intensas en zonas específicas del país.