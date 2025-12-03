El miércoles 3 de diciembre será una jornada clave para monitorear el comportamiento de las lluvias en el país (Fuente: archivo).

Colombia enfrentará este miércoles 3 de diciembre una jornada marcada por lluvias fuertes, nubosidad densa y precipitaciones constantes en amplios sectores del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el sistema atmosférico que avanza desde el Pacífico y el sur del Caribe generará condiciones lluviosas sectorizadas, especialmente en la región Andina, el centro y norte del Pacífico, el sur y centro del Caribe y el piedemonte llanero.

Mientras tanto, la Orinoquia y la Amazonia registrarán un ambiente más seco, aunque con posibilidad de lloviznas ligeras hacia el extremo oriental. Las autoridades recomiendan a los municipios en alerta mantener vigilancia sobre quebradas, ríos de respuesta rápida y zonas con antecedentes de deslizamiento.

¿Qué municipios serán los más afectados por las lluvias del 3 de diciembre?

Las precipitaciones más intensas del miércoles se concentrarán en departamentos con alta actividad convectiva. De acuerdo con el análisis técnico, se esperan lluvias abundantes y posibles tormentas eléctricas en zonas de:

Magdalena

Cesar

Bolívar

Córdoba

Norte de Santander

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Antioquia

Caldas

Risaralda

Chocó

Valle del Cauca

Tolima

Huila

Arauca (piedemonte)

Casanare (piedemonte)

Meta (piedemonte)

En cada uno de estos departamentos, los municipios ubicados en zonas montañosas, corredores viales y áreas cercanas a cuencas hídricas tendrán mayor riesgo de acumulados de agua, caídas de árboles, crecientes súbitas o desbordamientos locales.

Lluvias fuertes en Colombia este miércoles 3: así inicia la jornada climática en el país.

¿Cómo estará el clima en la región Caribe este miércoles?

La región Caribe vivirá un día con fuerte variabilidad climática. Municipios del sur y centro del Caribe, especialmente en Magdalena, Cesar, Bolívar y Córdoba, registrarán episodios de lluvia acompañados de relámpagos y rachas de viento.

En los arcos de islas del Caribe se espera nubosidad dispersa, con lloviznas esporádicas en la plataforma marítima e insular.

¿Qué pasará en la región Andina y el Pacífico durante las precipitaciones?

La región Andina estará entre las más afectadas, con lluvias recurrentes en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda y Tolima. Estos eventos podrían intensificarse en horas de la tarde, especialmente en zonas metropolitanas con alta densidad urbana.

En el Pacífico, el centro y norte registrarán un panorama húmedo, particularmente Chocó y el litoral del Valle del Cauca, donde los acumulados suelen ser más altos por la interacción constante con vientos cargados de humedad.

¿Cómo será el clima en Bogotá este miércoles 3?

Bogotá mantendrá un patrón de lluvias de intensidad ligera a moderada durante la tarde y primeras horas de la noche. Aunque no se espera un evento extremo en comparación con otras regiones, sí habrá condiciones suficientes para generar demoras viales, congestiones y encharcamientos en puntos críticos de la ciudad.

¿Por qué se presentan lluvias constantes en esta parte de diciembre?

El comportamiento atmosférico de esta semana se explica por la presencia de humedad abundante en niveles medios y bajos, sumada a sistemas de inestabilidad provenientes del Pacífico que interactúan con el calentamiento diurno. Esta combinación favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical, capaces de producir lluvias constantes, descargas eléctricas y precipitaciones más intensas en zonas específicas del país.