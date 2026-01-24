El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Salud, explicó la entrega de lanchas ambulancia al Hospital San José de Maicao, en La Guajira, una decisión que generó polémica porque el municipio no tiene acceso directo a mar ni a ríos navegables. Según la cartera sanitaria, la medida hace parte de una estrategia para ampliar la cobertura de atención en zonas de difícil acceso del norte del departamento.

En las últimas semanas, la entrega de estos vehículos especiales abrió el debate público sobre la pertinencia del gasto, debido a que el puerto más cercano a Maicao se encuentra en Riohacha, a más de una hora de distancia por vía terrestre.

¿Por qué se entregaron lanchas ambulancia en Maicao?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, las lanchas no están destinadas a operar dentro del casco urbano de Maicao, sino a integrarse a un modelo mixto de transporte asistencial, que combina rutas marítimas y terrestres para atender comunidades dispersas del extremo norte de La Guajira.

El Gobierno entregó ambulancias marítimas para fortalecer el transporte asistencial en La Guajira. X @infopresidencia

Las embarcaciones operarán desde puntos costeros como Puerto Estrella y Bahía Honda, donde el acceso por carretera es limitado o inexistente, especialmente durante la temporada de lluvias. Desde allí, los pacientes serán trasladados por mar y luego por tierra hasta Maicao o Riohacha, según la complejidad del caso, explicó la entidad.

La inversión total para el fortalecimiento del transporte asistencial y la dotación hospitalaria fue de 1.680 millones de pesos, e incluyó también ambulancias terrestres básicas y medicalizadas para varios municipios del departamento.

Qué dice el Ministerio de Salud sobre la operación

La cartera sanitaria aseguró que el Hospital San José de Maicao cumple con las condiciones técnicas y administrativas para gestionar este tipo de transporte, aun cuando las rutas marítimas se encuentren fuera del municipio. El hospital funciona como centro de referencia intermunicipal para localidades como Uribia, Manaure y Albania.

Además del transporte asistencial, el Gobierno anunció la habilitación de una unidad renal en el hospital, con una inversión adicional cercana a los 900 millones de pesos, con el objetivo de evitar traslados de pacientes a otras regiones del país.

#Comunicado | #Minsalud ha asignado recursos al Hospital San José de Maicao, en La Guajira, para la adquisición de ambulancias básicas y medicalizadas terrestres, vehículos de transporte extramural terrestres, y dos ambulancias marítimas medicalizadas, las cuales sí pueden operar… pic.twitter.com/rLHBaw03G2 — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) January 22, 2026

La explicación desde el hospital de Maicao

El gerente del Hospital San José, Larry Laza, explicó en entrevistas radiales, retomadas por Infobae, que la atención médica en el norte de La Guajira enfrenta dificultades extremas por la dispersión geográfica y la falta de vías. En ese contexto, las ambulancias marítimas permiten reducir tiempos críticos de traslado para pacientes en riesgo.

Según el directivo, el hospital realiza remisiones semanales desde zonas como Nazareth, la costa de Uribia y Manaure, donde en algunos momentos ni siquiera las ambulancias terrestres pueden ingresar. Las lanchas cuentan con el mismo equipamiento médico que una ambulancia medicalizada convencional.

Laza también señaló que, aunque el hospital de Nazareth avanza en su construcción, hay procedimientos de alta complejidad que no pueden realizarse allí, por lo que el traslado oportuno sigue siendo clave para salvar vidas, especialmente en casos materno-infantiles y de pacientes con problemas nutricionales.

La implementación de este modelo de transporte, indicó el Ministerio de Salud, busca disminuir la morbimortalidad asociada a la falta de acceso oportuno a servicios médicos en una región donde la población dispersa supera las 600.000 personas.