Una nueva potencia mundial cobra fuerza: el país de América latina que renueva su ejército y despliega una flota naval capaz de desafiar a las naciones más influyentes.

En los últimos meses, un país de América latina ha acaparado la atención de analistas internacionales por la modernización de sus fuerzas armadas y el fortalecimiento de su presencia marítima. Su estrategia de defensa lo ha posicionado como un nuevo referente militar en la región.

Lo más destacable es que logró superar a potencias tradicionales como Brasil. Según un ranking global de Global Firepower, se evaluaron el tamaño de la flota, el desarrollo tecnológico y la preparación, factores que reflejan la creciente influencia de Colombia en el ámbito naval.

Actualmente, este país se ubica entre las diez fuerzas navales más poderosas del mundo. Sus inversiones en infraestructura militar y la modernización de su arsenal, que incluye buques de guerra de última generación, submarinos y amplias capacidades logísticas, consolidan su presencia en zonas estratégicas.

Colombia, el país con la flota más poderosa de Latinoamérica

Colombia superó a potencias como Brasil, México y Chile en un ranking internacional por el tamaño y la modernidad de su flota naval, según el análisis de Global Firepower, citado por Semana.

Con más de 90 unidades de combate, su Armada ha fortalecido de manera notable su capacidad operativa en los últimos años, enfocándose en la seguridad costera y la protección de rutas comerciales.

Colombia se posicionó como uno de los países con mejor flota naval, superando a gigantes como Brasil. (Imagen: archivo).

Expertos señalan que este liderazgo no se debe solo al número de embarcaciones, sino también al nivel tecnológico y a la preparación de sus tripulaciones. El país ha incorporado patrulleras de última generación y sistemas de vigilancia avanzados, lo que le permite controlar amplias zonas marítimas.

En total, dispone de 233 embarcaciones bélicas, 217 patrulleros, 4 submarinos, 2 corbetas y 4 fragatas, consolidando así una de las fuerzas navales más modernas y eficientes de la región.

Modernización y estrategias de defensa

El crecimiento de la Armada colombiana responde a una estrategia de largo plazo enfocada en la modernización tecnológica y la formación de su personal. Según el informe, renovó gran parte de su flota con embarcaciones multipropósito y sistemas de comunicación y radar de última generación.

Gracias a estas mejoras, Colombia proyecta poder en mares y océanos cercanos, consolidándose como un actor clave ante desafíos regionales, desde la seguridad de rutas comerciales hasta la protección de recursos naturales.

Además, mantiene alianzas con potencias extranjeras para entrenamientos y ejercicios navales conjuntos, fortaleciendo su defensa y su participación en misiones internacionales de paz y seguridad marítima.

Los diez países con la mejor fuerza naval del mundo, según un reconocido ranking. (Imagen: archivo).

¿Cómo quedó conformado el ranking internacional?

