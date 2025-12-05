La potencia global que suma fuerza y preocupa a China y Rusia: este país latino lanzó un misil que puede neutralizar amenazas a 200 kilómetros.

La Fuerza Aérea de Brasil confirmó el primer lanzamiento exitoso de un misil aire-aire Meteor desde cazas Gripen en una prueba contra un blanco aéreo, un hito que lo sitúa a la vanguardia militar en la región. La maniobra demuestra una capacidad de alcance y neutralización a cerca de 200 kilómetros que pocos países latinoamericanos poseen.

El ensayo incorpora equipo adquirido en años recientes y refleja una apuesta por modernizar las fuerzas armadas en paralelo al crecimiento económico que preocupa a otras naciones como China y Rusia. La integración del Meteor en los Gripen eleva notoriamente la disuasión aérea y refuerza la soberanía del espacio aéreo nacional, según declaraciones oficiales de la cúpula militar.

Por qué se moderniza el ejercito de Brasil

Según fuentes militares, la compra y activación de este armamento responde a dos razones centrales: el ajuste de la política de Defensa al salto industrial y económico del país y la percepción de amenazas crecientes en el entorno regional. En particular, preocupa la situación de tensión en Venezuela, con quién Brasil comparte frontera.

Los misiles Meteor que llevan los cazas Gripen de la Fuerza Aérea de Brasil (Fuente: MBDA) MBDA

El impulso se aceleró por la tensión en la cuenca caribeña y la cercanía con situaciones inestables en países vecinos, lo que obligó al Gobierno de Lula da Silva a priorizar capacidades de respuesta de largo alcance. La inversión declarada en Defensa, superior a cifras previas, muestra la intención de consolidar una capacidad operacional moderna y sostenida.

Alcance estratégico y capacidades técnicas de Brasil

El Meteor es un misil BVR (más allá del alcance visual) diseñado para interceptar cazas, drones y misiles de crucero a gran distancia, incluso en entornos con contramedidas electrónicas. Esa característica le da al país la facultad de neutralizar amenazas lejanas antes de que puedan aproximarse a zonas críticas.

Con ese sistema, la defensa aérea gana extensión y profundidad, cambiando la forma en que se planifican patrullas y respuestas. Analistas señalan que la adopción de tecnología compartida con potencias europeas también abre puertas a interoperabilidad y ejercicios conjuntos.

Desde la llegada de Lula da Silva a la presidencia se ha dado un avance económico que será acompañado de esta inversión en defensa (Fuente: archivo).

Reacción regional y narrativa política

La noticia coincide con declaraciones de Nicolás Maduro que denunció presuntas agresiones externas y pidió “ayuda” ante lo que calificó como “una agresión directa de Estados Unidos, que atenta contra la producción de petróleo crudo y la estabilidad de los mercados globales”. Ese reclamo intensifica la tensión diplomática en la región.