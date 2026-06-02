El descubrimiento reescribe la historia natural del continente: un ave depredadora, considerada extinta hace décadas, regresa a surcar los cielos. (Fuente: Representación creada con IA)

Un hallazgo significativo en la conservación de la fauna sudamericana ha cautivado a los investigadores. A través de una notable inversión de recursos, se logró fotografiar un ejemplar juvenil de águila harpía en la selva misionera de Argentina.

El avistamiento representa una oportunidad excepcional, dado que este terrible depredador es reconocida como una de las aves rapaces más majestuosas y poderosas de Sudamérica, alimentándose principalmente de mamíferos. Este avistamiento, ocurrido tras más de 20 años de ausencia, proporciona evidencia de la importancia de preservar la biodiversidad en esta región.

La existencia del águila harpía en este hábitat es un indicador relevante de la salud ambiental de la región y el reciente avistamiento subraya la necesidad imperiosa de conservar estos ecosistemas para garantizar no solo su supervivencia, sino también la de numerosas otras especies que cohabitan el mismo entorno.

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Regresa el águila harpía: así la redescubrieron

La localización de la joven águila fue posible gracias a la experiencia acumulada por Encabo y Moya, quienes conocían bien la zona y utilizaban técnicas como el uso de cámaras de largo alcance y el monitoreo de sonidos de la especie para atraer a las aves.

El avistamiento de este ejemplar joven, de unos dos años de edad, ofrece un vistazo al estado de salud de la población de águilas harpías en la región. El trabajo de Encabo, Moya y otros investigadores, como Facundo Barbar y el equipo de la Fundación Caburé, es fundamental para continuar el estudio y conservación de esta especie en peligro de extinción.

La captura de la imagen de la joven águila harpía por parte de Manuel Encabo y Sergio Moya no fue fruto de la casualidad, sino de un incansable trabajo de investigación que comenzó hace más de 20 años.

Durante su búsqueda, los investigadores se enfrentaron a la dificultad de trabajar en una zona selvática de enorme extensión, con más de 240.000 hectáreas de bosque denso, lo que dificultaba enormemente la localización del águila. Además, las águilas harpías son aves muy escurridizas, que suelen volar bajo entre las copas de los árboles y son difíciles de avistar.

A lo largo de este tiempo, ambos científicos han dedicado innumerables horas de campo en busca de esta rara especie, recorriendo las reservas de Misiones y otras provincias argentinas como Formosa, Salta y Jujuy. A pesar de haber encontrado otros ejemplares de aves rapaces, el águila harpía se les había escapado hasta esta histórica mañana de finales de julio.

Un impresionante hallazgo de un águila harpía en la selva misionera de Argentina. (Fuente: Vecteezy)

El águila harpía: imponente depredador al borde de la extinción

La águila harpía, reconocida como una de las aves más imponentes y poderosas del planeta, enfrenta peligros críticos que amenazan su existencia. A pesar de su histórica presencia en las junglas de Sudamérica, su número ha sufrido un notable descenso debido a la destrucción de su hábitat y a la caza furtiva.

Este ave, que puede alcanzar un tamaño extraordinario y pesar hasta 9 kilos, ocupa la posición de depredador principal en su ecosistema, alimentándose, en su mayor parte, de mamíferos como monos y perezosos.

Pérdida de hábitat : la deforestación en las selvas tropicales de Sudamérica ha disminuido considerablemente las áreas adecuadas para su anidación y caza.

Caza furtiva : a pesar de estar protegida en algunos países, la caza ilegal continúa siendo una amenaza significativa debido a que algunos la consideran un riesgo para el ganado o creen en sus propiedades medicinales.

Reproducción lenta: las águilas harpías presentan una tasa reproductiva muy reducida, con un solo pichón cada dos o tres años, lo que complica la recuperación de su población.